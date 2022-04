All’Isola dei Famosi ormai gli animi si sono fin troppo surriscaldati. A qualche settimana dall’inizio del reality, Jeremias Rodriguez continua a non tollerare Carmen Di Pietro, a scagliandosi contro quest’ultima. Nelle ultime ore, sulle spiagge dell’Honduras, è andato in scena l’ennesimo scontro infuocato tra i due naufraghi di questa edizione.

Isola, Jeremias furioso con Carmen

All’Isola dei Famosi il cibo è sempre stato un problema e, nelle ultime ore si è acceso un nuovo scontro tra Jeremias e Carmen, tutto è nato da un cocco e dalle porzioni.

Il fratello di Belen, si è recato da Di Pietro dicendole: “Tu il cocco lo prendi per ultimo il tuo pezzo”, spiegando che a lui non importa se il cocco lo taglia Carmen o meno, ma l’importante è che lei lo prenda per ultima, dopo che tutti gli altri avranno mangiato la loro parte. Sentendo queste parole, la showgirl è rimasta incredula e ha ribattuto dicendo che a lei, questo modo di fare di Jereamis, sembra una grande cavolata e che non trova giusto che lui debba comandare la sua vita. A questo punto, l’argentino ha replicato dicendo che staranno a vedere se a decidere sarà lui o meno. Tuttavia, Carmen ha continuato a rimanere sorpresa dal comportamento di Jeremias, non tollerando più il il naufrago e, rivolgendosi al resto del gruppo ha detto che non è giusto e che Jeremias sta diventando del tutto matto.

Carmen si è augurata che tutto questo sia uno scherzo, perché altrimenti la cosa sarebbe grave. Di Pietro ha continuato lo sfogo dicendo: "Tu non puoi comandare la mia vita”. Spiegando che non trova giusto che Jeremias debba decidere quando deve alzarsi o quando può mangiare e dire che lo fa per il gruppo. La showgirl ha poi spiegato che lei non avrebbe mai preso il cocco per prima, ma non è giusto che Jeremias la obblighi a prenderlo per ultima.

La donna ha poi aggiunto che lei non ha problemi a prendere il cocco per ultima, ma vuole essere lei a deciderlo. Non resta dunque che attendere la puntata del 4 aprile 2022, per scoprire cosa accadrà tra i due naufraghi.

Anticipazioni quinta puntata Isola

Questa sera andrà in onda la quinta puntata dell'Isola dei Famosi e stasera, si scoprirà innanzitutto chi tra: Jeremias e Gustavo, Lory e Marco e Blind e Roberta, dovrà definitivamente abbandonare la Palapa per andare a Playa Sgamada, in qualità di singolo concorrente e non più come coppia.

Si farà poi chiarezza sulla concorrente Patrizia Bonetti, scomparsa dall'Isola dopo la prima puntata, a causa di alcune ferite riportate dopo la prova del fuoco, Patrizia dovrebbe essere in studio, poiché costretta a ritirarsi. Non sappiamo se stasera entreranno anche i cugini di Campagna, ma in ogni caso la puntata non risparmierà colpi di scena, con sorprese, prove ricompense, prove leader e nuove nomination.