A poche ore dalla messa in onda della sesta puntata del serale di Amici, sul web ha cominciato a circolare un'indiscrezione piuttosto spiazzate sul futuro prossimo del talent-show. Voci ancora non confermate, infatti, sostengono che il programma di Maria De Filippi potrebbe andare avanti fino a fine maggio, con l'aggiunta di due puntate alle nove previste prima dell'esordio. Visto che gli allievi in gara sono ancora otto, ci sono probabilità che la finalissima venga spostata di un paio di settimane anche per evitare la concorrenza con l'Eurovision Song Contest.

Novità nella programmazione di Amici

Quando sarà trasmessa l'ultima puntata di Amici 21? Rumor di queste ore sostengono che il serale di questa fortunata edizione del talent Mediaset potrebbe essere allungato di qualche settimana per vari motivi. Visto che il 14 maggio (giorno in cui era previsto il nono appuntamento con il format di Maria De Filippi) andrà in onda la finale dell'Eurovision Song Contest da Torino, la rete dei Biscione potrebbe decidere di rinviare l'elezione del vincitore ad una giornata meno "affollata".

Il programma di Canale 5, dunque, non dovrebbe sfidarsi negli ascolti con la manifestazione di Rai 1 alla quale parteciperanno Blanco e Mahmood in rappresentanza dell'Italia.

Voci ancora tutte da confermare, fanno sapere che i vertici di rete starebbero pensando di prolungare di poco la trasmissione che permette a cantanti e ballerini di fare della loro passione un lavoro vero e proprio.

Le teorie sulle prossime eliminazioni di Amici

Sabato 23 aprile andrà in onda la sesta puntata del serale di Amici 21, dopodiché i talenti inizieranno a preparare le esibizioni per il settimo appuntamento (registrato qualche giorno prima rispetto a quando viene trasmesso in televisione).

Stando al Gossip che da qualche ora impazza sul web, il prime time del talent-show di Canale 5 potrebbe non finire il 14 maggio e le puntate totali salirebbero da nove a undici.

I siti d'informazione, dunque, sostengono che la finalissima del programma condotto da Maria De Filippi potrebbe essere trasmessa in diretta sabato 28 maggio, ovvero due settimane dopo rispetto a quanto era previsto prima del debutto di questa edizione.

Il fatto che il format stia ottenendo ottimi ascolti, potrebbe spingere i dirigenti Mediaset ad allungarlo anche per evitare lo scontro diretto con l'Eurovision Song Contest.

I talenti ancora in gara ad Amici

Qualora le puntate totali di Amici 21 dovessero aumentare e diventare 11, la produzione non avrebbe problemi nel portare avanti il meccanismo che da oltre un mese sta piacendo e convincendo. I ragazzi ancora in gara al sesto appuntamento, infatti, sono otto: con una sola eliminazione a settimana, non ci sarebbero intoppi nel percorso di avvicinamento alla finale del 28 maggio.

Nunzio (che lascerà il programma al termine della puntata trasmessa in tv il 23 aprile), LDA, Albe, Serena, Luigi, Michele, Alex, Sissi e Dario si giocano la possibilità di vincere un'edizione davvero fortunata del talent di Canale 5: lo share, infatti, ogni sabato supera il 23% e gli spettatori davanti allo schermo sono una media di 4 milioni a serata.

La notizia sul possibile slittamento della finale di Amici, è ancora ipotetica e non ha trovato conferme (ma neppure smentite) nelle voci degli addetti ai lavori.

Mercoledì prossimo ci sarà una nuova registrazione e si scoprirà il nome dell'allievo che dovrà lasciare la scuola ad un passo dal sogno. Stando alle preferenze che giudici e professori hanno espresso, a rischiare di più sono Albe, Serena, Dario ed LDA (a sorpresa "anello debole" della squadra Celentano-Zerbi).