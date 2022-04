Si è da poco conclusa la registrazione della quinta puntata del serale di Amici. Mercoledì 13 aprile, infatti, Maria De Filippi ha condotto l'appuntamento che sarà trasmesso in tv sabato 16. Le prime anticipazioni che trapelano dagli studi Elios, fanno sapere che la gara è stata avvincente e combattuta: al termine delle tre manche non c'è stato un eliminato, mentre Carola ed Dario sono finiti al ballottaggio. Molti guanti di sfida sono stati mostrati alla giuria, compreso quello ormai settimanale tra i professori Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Oggi, mercoledì 13 aprile, è stata registrata la quinta puntata del serale di Amici 21. Sui social network stanno cominciando a circolare i primi spoiler su quello che è successo in studio, a partire dai nomi dei ragazzi che sono stati eliminati o che sono a rischio. Come al solito, la gara è iniziata con la scelta da parte di uno dei giudici di una busta contenente un foglio su cui era scritta la squadra che dava il via alla competizione.

I 10 ragazzi ancora in gioco si sono confrontati su prove di canto e di ballo spettacolari, mettendo in difficoltà Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino nell'esprimere delle preferenze. La scorsa settimana il team Zerbi-Celentano ha fatto filotto e si è aggiudicato tutte e tre le manche: oggi le cose sono andate diversamente e anche i talenti di questo gruppo hanno rischiato di tornare a casa.

Tensione tra i fan di Amici per i verdetti

I professori non si sono risparmiati neppure oggi: nel corso della registrazione del quinto serale di Amici 21, non sono mancati i confronti tra docenti (Zerbi vs Cuccarini e Celentano vs Todaro soprattutto su Alex e Serena) e la messa in scena del loro personale guanto di sfida. I giudici sono stati chiamati a dire chi preferivano tra le due coppie di prof appena citate e, come accade ormai da un mese a questa parte, Lorella e Raimondo sono stati eletti vincitori.

Tra le prove che i ragazzi hanno portato sul palco, spicca il duetto voluto dalla maestra Cuccarini: Alex-Sissi e Luigi-LDA hanno interpretato "Se piovesse il tuo nome" di Elisa ed hanno ricevuto i complimenti per le versioni che hanno proposto di questo difficile brano. Anche i ballerini si sono confrontati su coreografie pensate dagli insegnanti in settimana: Serena e Carola, Michele e Dario non si sono risparmiati e hanno convinto pubblico e giuria con il loro talento.

Il nome dell'escluso di Amici svelato in casetta

I fan di Amici si sono ormai rassegnati all'idea che non avranno tutte le anticipazioni della puntata serale che viene registrata qualche giorno prima rispetto alla messa in onda su Canale 5. Da un paio di anni, infatti, Maria De Filippi ha escogitato un meccanismo che permette la divulgazione di quasi tutti gli spoiler degli appuntamenti in prime time: nel caso di doppia eliminazione a settimana, infatti, la prima viene fatta davanti al pubblico in studio e, dopo una sola manche, la seconda lontano dalle persone e nel "riparo" della casetta.

I cantanti e i ballerini, dunque, al termine delle riprese tornano nella loro abitazione e lì attendono il verdetto del ballottaggio.

A partecipare alla quinta puntata di Amici 21, sono dieci talenti così suddivisi in tre squadre: Albe e Dario per Pettinelli-Peparini (il team meno "popolato" quando mancano ancora tre registrazioni alla finalissima di metà maggio), LDA, Carola, Michele e Luigi per Zerbi-Celentano (sulla carta i più forti, visto che sabato scorso hanno vinto tutte e tre le partite), Alex, Sissi, Nunzio e Serena per Cuccarini-Todaro (entrambi i cantanti di questo gruppo sono tra i favoriti alla vittoria secondo i pronostici).