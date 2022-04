Drammatici momenti si vivranno nel corso delle prossime puntate di Una vita in programma a breve su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna segnalano che Miguel Olmedo rischierà di essere ucciso da Marcos Bacigalupe, quando lo sorprenderà mentre commette un furto a casa sua.

Una vita: Miguel scopre che Daniela è una spia

Le anticipazioni di Una vita, sulle nuove puntate, annunciano che Miguel vivrà attimi di pura paura nel corso delle prossime settimane.

Tutto inizierà quando l'avvocato deciderà di spiare i movimenti di Daniela.

In questo modo che non è altro che una spia al servizio della polizia svizzera. Il giovane, a questo punto, non esiterà a metterla con le spalle al muro. In questa circostanza, però, i due non riusciranno a reprimere i sentimenti che provano l'uno per l'altra, finendo per passare insieme una notte di pura passione.

Al termine dell'incontro, Stabile confiderà a Miguel di essere diventare una poliziotta per catturare gli autori di un furto avvenuto in un istituto bancario svizzero, nel quale suo padre era rimasto ferito in modo grave. Sarà in questo frangente che l'avvocato scoprirà che erano stati i suoi genitori a compiere la rapina e non i suoi nonni come Daniela credeva. Per tale ragione il ragazzo dirà alla cameriera di aver sempre creduto che i suoi genitori fossero morti e non rinchiusi in carcere.

Daniela dà le dimissioni ai coniugi Olmedo

Nei prossimi appuntamenti di Una vita, Daniela consegnerà le dimissioni ai coniugi Olmedo per il sopraggiungere di un grave motivo famigliare in Svizzera. Tuttavia l'italiana non si dimenticherà di lasciare una lettera da consegnare a Miguel, dove confermerà di essersi innamorata di lui.

Inoltre lo avvertirà che la polizia a breve ispezionerà i locali del suo ristorante per acciuffare i presunti responsabili della tentata rapina alla banca di Acacias. Per questo motivo l'avvocato convincerà Roberto e Sabina a scappare per non finire in guai peggiori.

Roberto salva il nipote da Marcos

Tuttavia Olmedo jr, prima di partire, si renderà protagonista di una rapina.

Farà in modo di attirare Marcos fuori di casa con la scusa aver fatto visita ad Anabel in convento. Poi l'avvocato si introdurrà nell'abitazione dell'impresario per entrare in possesso di una cospicua somma di denaro riposta nella cassaforte. Purtroppo il ragazzo noterà che la combinazione è stata cambiata, mentre Bacigalupe si presenterà alle sue spalle puntandogli una pistola. Un momento di tensione che sarà risolto dall'intervento provvidenziale di Roberto, che salverà il nipote da guai peggiori.

Successivamente Miguel deciderà di raggiungere Daniela in Svizzera.