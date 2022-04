Proseguono gli appuntamenti con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Durante la puntata di mercoledì 13 aprile, i riflettori continueranno a essere puntati in particolare su Dante Romagnoli, il quale prosegue con i suoi progetti, nascondendo la verità a Vittorio Conti, ma anche su Beatrice. Inoltre, il rapporto tra Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi diventa molto teso.

Nuovi colpi di scena al Paradiso delle Signore

Nel corso del nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, l'attenzione viene posta su Flora Gentile Ravasi.

Dopo che si è imbattuta nella contessa Adelaide, non riesce a nascondere nulla alla sua amica Ludovica Brancia. Pertanto si sfoga con lei e le racconta tutto nei minimi dettagli. Purtroppo, però, il Commendatore Umberto Guarnieri ne viene a conoscenza e non reagisce affatto bene. Si arrabbia con lei perché avrebbe dovuto essere molto più discreta, mantenendo la situazione segreta. D'altronde, un uomo distinto come lui non può rischiare che la sua immagine venga rovinata dai pettegolezzi.

Dante Romagnoli ha dei piani segreti che riguardano il Paradiso

Nel contempo, Dante Romagnoli desta i sospetti di Beatrice. Ultimamente, infatti, l'uomo sta iniziando a comportarsi in modo strano poiché ha in mente di espandersi oltreoceano, acquistando diversi negozi che vorrebbe aprire con il marchio del Paradiso, facendo uno sfregio, quindi, a Vittorio Conti.

Ovviamente non intende farne parola né con il diretto interessato né con Beatrice, altrimenti tenterebbero di ostacolarlo. Pertanto, quando quest'ultima lo affronta, lui nega di nascondere qualcosa.

Intanto, Ludovica non riesce più a mantenere per sé il segreto del quale è a conoscenza. Pertanto informa il suo fidanzato Marcello che sua madre Flavia ha finto di essere malata.

Salvatore smarrisce l'anello per Anna, poi lo ritrova

Intanto, da tempo Salvatore è alle prese con l'organizzazione della proposta di matrimonio a sorpresa per la sua amata Anna. Purtroppo, però, nonostante avesse pensato a ogni minimo dettaglio, accade un imprevisto: l'anello di fidanzamento viene perso. Fortunatamente il giovane Amato si dimostra essere molto tenace, non si dà per vinto e riesce a ritrovarlo. In questo modo, potrà finalmente chiedere alla giovane Imbriani di sposarlo per coronare il suo sogno d'amore.