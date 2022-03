Nel daytime di Amici21, in onda martedì 29 marzo, Serena è stata protagonista di uno sfogo contro la maestra Celentano. La ragazza, dopo avere visualizzato i due guanti di sfida per la terza puntata del serale, ha commentato in modo negativo le parole della docente di danza classica.

Lo sfogo della ballerina

In occasione della terza puntata del serale di Amici21, la maestra Celentano ha assegnato due guanti di sfida a Serena: il primo riguarda una coreografia in coppia con Nunzio contro Carola e Michele mentre il secondo prevede un'esibizione su una punta.

Secondo l'allieva di Raimondo Todaro, l'ennesima sfida lanciata dalla maestra Celentano non è equa. Nel corso di un lungo sfogo, la ragazza è scoppiata in lacrime e ha attaccato l'insegnante: "In questi guanti ci vedo un accanimento dietro". L'allieva ha aggiunto: "Vedo una cosa cattiva, è cattiva nei miei confronti". A detta di Serena, la maestra Alessandra Celentano in questi mesi l'ha aiutata a migliorare. Tuttavia, ci sono delle cose che continua a non capire proprio come la lettera appena ricevuta. L'allieva di Todaro si è soffermata sul passo a due che vede anche l'inserimento di Nunzio: "Questa roba non mi fa migliorare".

Maria De Filippi sprona Serena

Nel vedere la reazione di Serena, Maria De Filippi è intervenuta.

La conduttrice di Amici21 ha chiesto alla ballerina di vuotare il sacco e dire tutto ciò che pensa. Stando al giudizio della presentatrice, solo in questo modo Serena può affrontare entrambe le prove con più leggerezza.

A quel punto la ballerina si è detta in dissacordo con il metodo di insegnamento della maestra Celentano: "Basta dire la cosa del fisico".

La ragazza sperava che con il serale, certi argomenti non venissero più tirati in ballo. Sebbene la ballerina abbia riconosciuto che la maestra Celentano è un pilastro del programma, al tempo stesso ritiene di essere presa di mira.

La lite con Carola

Successivamente Serena ha discusso con Carola - allieva della maestra Celentano.

Mentre Michele ha ammesso che il guanto di sfida in coppia potrebbe fare infortunare Nunzio, Carola ha preferito girare intorno alla domanda.

Di fronte alla mancata presa di posizione della ballerina di danza classica, Serena ha perso la pazienza. A quel punto Carola ha cercato di spiegare perché crede che la sfida sia equa. La diretta interessata ha confidato che non è facile per nessuno stare su una punta: "Esprimo il mio parere per una volta e non va bene".

Per Serena, l'allieva di Celentano ha paura di prendere una posizione contro la sua maestra: "Anche tu pensi che non sia equo, ma non lo dici". Infine, l'allieva di Raimondo Todaro non crede che Carola sia stata penalizzata dal guanto di sfida.