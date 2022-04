Le anticipazioni sulle nuove fiction Rai della stagione tv 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di ritorni ma anche per nuovi titoli che andranno ad arricchire l'offerta.

Tra i nomi di punta della programmazione Rai spicca quello di Lino Guanciale che questa volta raddoppierà il suo impegno sulla rete ammiraglia.

Doppio impegno anche per Elena Sofia Ricci mentre tra i ritorni più attesi, spicca il nome di Sabrina Ferilli, che tornerà ad essere protagonista di una fiction Rai.

Lino Guanciale fa il bis: anticipazioni fiction Rai 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai della stagione tv 2022/2023 rivelano che in prime time ci sarà spazio per il ritorno di Lino Guanciale che, questa volta, sarà protagonista di un doppio impegno televisivo.

L'attore sarà il protagonista di Sopravvissuti, una nuova serie che era prevista già per questa stagione primaverile e che, alla fine, è slittata al prossimo autunno.

E poi ancora, è stata confermata la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, la serie poliziesca tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, che tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva, con un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta.

Raddoppia anche Elena Sofia Ricci: ecco cosa farà

Lino Guanciale, però, non sarà l'unico a fare il bis in questa stagione 2022/2023 della rete ammiraglia Rai. Anche Elena Sofia Ricci, infatti, raddoppierà il suo impegno in prime time.

La celebre attrice sarà la protagonista di Fiori sopra l'inferno, una nuova serie televisiva che la vedrà protagonista nei panni di un nuovo commissario che si appresta a conquistare il gradimento degli spettatori della rete ammiraglia.

Spazio anche al ritorno di Che Dio ci aiuti 7, la popolarissima fiction che vede protagonista Elena Sofia Ricci, la quale tornerà anche in questo nuovo ciclo di appuntamenti previsti per la prossima stagione tv della rete ammiraglia.

Tra i graditi ritorni, spicca anche Un passo dal cielo 7, la serie televisiva ambientata sui monti che questa volta, vedrà protagonista Giusy Buscemi la quale subentrerà a Daniele Liotti, che uscirà definitivamente di scena dal cast della fiction Rai.

Sabrina Ferilli ritorna in Rai: anticipazioni nuove fiction 2022/2023

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove fiction Rai per la stagione tv 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio anche per il gradito ritorno di Sabrina Ferilli.

Dopo essere stata protagonista di svariate serie di successo trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset, Sabrina Ferilli ritornerà in casa Rai come protagonista di Gloria, una primadonna degli anni '90, di cui verranno raccontate le vicende della sua carriera e della sua salute.

Un ritorno, quello di Sabrina Ferilli che sicuramente non deluderà le aspettative degli spettatori, dato che nel corso di questi anni in tanti avevano reclamato un suo riapprodo in casa Rai.

Confermata la terza stagione di Mare Fuori nella programmazione Rai 2022/2023

Tra le nuove fiction previste invece su Rai 2, spicca la riconferma di Mare Fuori 3, la serie con protagonista Carolina Crescentini che, in queste prime stagioni di messa in onda, ha ottenuto un buon successo in televisione e un clamoroso boom di visualizzazioni soprattutto in streaming, su RaiPlay.

Sinonimo del fatto che, la fiction è piaciuta tanto in primis ai giovani e giovanissimi che hanno scelto di rivederla sulla piattaforma streaming della Rai.

Grande attesa anche per il remake de Il Conte di Montecristo, una co-produzione internazionale che sarà trasmessa sulla rete ammiraglia Rai mentre resta da capire quello che sarà il destino del remake di Sandokan con Can Yaman e Luca Argentero.

In bilico il remake di Sandokan con Can Yaman

Le riprese di Sandokan erano previste a partire da questa estate ma, al momento, non ci sono ancora notizie certe. Stando alle ultime indiscrezioni, non si esclude che la fiction con il divo turco più acclamato del momento possa slittare nuovamente a data da destinarsi.

Per Argentero, invece, è certa la riconferma con Doc 3 - Nelle tue mani: la serie medical campione di ascolti, dopo il boom delle prime due serie, seguite da una platea di oltre sei milioni e mezzo di spettatori in daytime, tornerà in onda nel corso della prossima stagione tv, con nuovi episodi inediti che narreranno le vicende del doc Andrea Fanti.