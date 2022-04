Sta per concludersi la sesta fortunatissima stagione Il Paradiso delle Signore, che ha registrato ascolti record su Rai 1. In attesa della prossima, ecco come finiranno le puntate della soap ambientata nella Milano degli anni '60. La coppia storica formata da Umberto e Adelaide si sgretola, ipotesi che non era mai stata presa in considerazione. Anche se Guarnieri aveva preso una sbandata per Flora, era comunque tornato sui suoi passi, allontanandola in malo modo per stare accanto alla contessa. E invece no. Le anticipazioni del finale Il Paradiso sconvolgono ogni equilibrio.

Già, perché Umberto ha capito di essere davvero innamorato di Flora, tanto da lasciare Adelaide che, siamo certi, mediterà una vendetta epocale.

Il Paradiso delle Signore 6, Umberto lascia Adelaide

Le anticipazioni dell'ultima settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore raccontano che Flora sarà ormai convinta di accettare la proposta di lavoro che la porterà in America.

Ed è proprio la sola idea di perderla che ha fatto capire a Umberto di amare davvero Flora, tanto da confessarle i propri sentimenti e pregandola di non partire.

Umberto ha lasciato Adelaide, che ora deve fare i conti con una cocente delusione. Si sente ferita, tradita, spezzata. La sua vendetta contro Umberto sarà tremenda.

Guarnieri è determinato ed è disposto a tutto pur di vivere il suo amore con la giovane Ravasi, tanto da lasciare Villa Guarnieri.

Stefania rinuncia a Marco

Gemma si è rivelata in tutta la sua cattiveria e ha ricattato Stefania. Se non lascerà Marco, consegnerà Gloria alla polizia. La giovane Colombo è disperata, mai avrebbe pensato che si arrivasse a tanto.

Come svelano le anticipazioni finali Il Paradiso delle Signore, Marco consegna a Stefania l'anello di fidanzamento. Ha intenzione di fare le cose sul serio. Lei però lo allontana, temendo per la sorte di Gloria.

Salvatore resta a Milano, finale Il Paradiso delle Signore 6

Ferdinando capisce che è arrivato il momento di fare la propria mossa, ora che Marcello ha lasciato Ludovica.

Le propone così di partire per un viaggio in Grecia, così da lenire le sue sofferenze.

Nel frattempo, ci sarà una notizia inaspettata nel finale de Il Paradiso delle Signore 6. Irene si convince a trasferirsi a Milano. Ciò vuol dire che Salvatore può restare nella sua amata città, senza lasciare gli affetti più cari e l'adorata Caffetteria.

Infine, Vittorio fa in modo che Dante e Beatrice si riavvicinino. Ha capito che Romagnoli si è pentito e che ama davvero sua cognata, avendo fatto ammenda e restituito tutto ciò che aveva sottratto con l'inganno. Evviva l'amore, che trionfa in questo finale di stagione.