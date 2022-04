Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame dello sceneggiato italiano, creato da Giannandrea Pecorelli, per gli episodi che andranno in onda dal 25 al 29 aprile svelano che Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) verrà a conoscenza che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) ha rassegnato le sue dimissioni come Vicedirettore del Circolo. Il titolare della Caffetteria, intanto, opererà l'ardua scelta di troncare la sua relazione amorosa con la figlia di Flavia (Magdalena Grochowska), in quanto reputerà tale decisione la scelta migliore.

Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fulco), al contempo, si renderà conto della sofferenza che proverà Brancia junior e, cogliendo la palla al balzo, proporrà con successo alla ragazza di partire assieme per un rigenerante viaggio in Grecia. Quando i due saranno in procinto di intraprendere il viaggio, Marcello si renderà conto si essere stato troppo impulsivo e correrà da Ludovica nel tentativo di far nuovamente breccia nel suo cuore.

La pantomima di Flavia al Circolo

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore 6 andata in onda giovedì 7 aprile, Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) si era avvicinata a Flavia dicendole che la vedeva alquanto pallida ma, accorgendosi che la mamma di Ludovica non capiva, le aveva sussurrato come le stesse reggendo il gioco.

La cugina di Dante Romagnoli (Luca Bastianello), inoltre, ha rincarato la dose spingendo l'ex moglie di Jean Paul a dare spettacolo dinanzi a tutti, approfittando anche della presenza di Ferdinando al tavolo con Ludovica.

Flavia, quindi, si era prodigata in un teatrale finto svenimento, mentre Marcello l'aveva prontamente soccorsa e portata fuori dal Circolo.

A quel punto, Di Torrebruna si era dimostrato preoccupato delle condizioni di Brancia senior. Tale pantomima era stata orchestrata da Flavia e Fiorenza al fine sia di avvicinare Ludovica e Ferdinando ma anche per spillare del denaro all'ex armatore per una fantomatica clinica specializzata statunitense. Purtroppo per Di Torrebruna, entrambe le mire delle due donne erano andate concretizzandosi.

Ludovica potrebbe dire a Ferdinando della falsa malattia di Flavia

La sesta stagione della soap opera si concluderà, come anticipato, con Ludovica e Ferdinando prossimi alla partenza e Marcello che vorrà riconquistare l'ex. La giovane Brancia, notando la generosità e l'amore che prova Di Torrebruna nei suoi riguardi, potrebbe voler essere, nel settimo capitolo della fiction daily, estremamente sincera con lui e confessargli della finta malattia della madre.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, si aprirebbero diversi scenari come un repentino allontanamento dell'ex armatore nei confronti di Ludovica oppure una riconciliazione tra quest'ultima e Marcello.