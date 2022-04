Ida Platano sbotta a Uomini e donne e smaschera il suo ex Alessandro. Nel corso dell'ultima puntata di questa settimana, trasmessa venerdì 1° aprile in tv, Alessandro ha chiesto di poter corteggiare Federica Aversano, l'ormai ex pretendente di Matteo Ranieri, scartata alla scelta finale.

Tale richiesta, formulata in studio in presenza di Ida, ha scatenato la reazione contrariata della dama del trono over, che non ha perso occasione di mettere alle strette il suo ormai ex pretendente.

Alessandro spiazza a Uomini e donne e fa sbottare Ida

Nel dettaglio, dopo un periodo di conoscenza che sembrava aver dato i frutti sperati, tra Ida e Alessandro è calato il gelo.

I due hanno scelto di chiudere la loro relazione e la dama non ha nascosto la sua sofferenza, ammettendo che stava per innamorarsi per davvero di questo nuovo cavaliere, che aveva fatto breccia nel suo cuore.

Il colpo di scena, però, è arrivato al termine della registrazione della scelta finale di Matteo Ranieri.

Il tronista ligure, tra Federica e Valeria ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con la seconda, lasciando l'amaro in bocca all'altra pretendente, che è andata via non senza polemizzare con il tronista ligure.

Poco dopo la registrazione della scelta, Alessandro ha chiesto a Maria De Filippi di poter vedere per qualche minuto Federica Aversano, perché voleva farle una proposta.

'Federica mi piace', Alessandro chiede di corteggiare l'ex pretendente di Matteo Ranieri

L'ex di Ida Platano, infatti, ha ammesso di essere stato sempre molto attirato dalla presenza di Federica, motivo per il quale le ha chiesto se le andava di conoscersi meglio e approfondire la conoscenza, anche fuori dagli studi televisivi di Uomini e donne.

"Vorrei conoscerti. So che non è il momento opportuno ma nell'ultima settimana sei stata molto presente nei miei pensieri. Mi piaci", ha ammesso l'ex corteggiare di Ida Platano che in questo modo, si è dichiarato alla giovane corteggiatrice casertana.

Immediata la reazione di Gianni Sperti che è stato il primo a puntare il dito contro Alessandro, accusandolo di aver sempre preso in giro Ida.

Ida Platano smaschera il suo ex a Uomini e donne

Anche la dama del trono over non ha perso occasione per smascherare il suo ormai ex corteggiatore, accusandolo di aver sempre saputo, fin dal primo momento in cui ha messo piede a Uomini e donne, di avere un debole per Federica.

"Ha corteggiato me per arrivare a Federica. Sai che io non dimentico niente, hai detto da quando sei venuto: mi piace Federica", ha sbottato Ida Platano che ha così messo alle strette il suo ex.

Peccato, però, che la proposta di Alessandro non sia stata accolta dalla ragazza che, nonostante i complimenti, ha ammesso di non essere pronta per una nuova frequentazione.