L'avventura per i concorrenti de L'Isola dei Famosi 2022 è cominciata da pochissimi giorni e, intanto, ci sono già le prime antipatie e i primi momenti di tensione in spiaggia.

Al centro dell'attenzione continua ad esserci Floriana Secondi che dopo aver litigato con il suo compagno di squadra Antonio Zequila, si è ritrovata ai ferri corti anche con Nicolas Vaoporidis.

Tra i due è nata un'accesa discussione in spiaggia e l'attore ha perso le staffe con Floriana, al punto da darle della "pazza".

Nervi già tesi all'Isola dei famosi 2022: Floriana e Nicolas Vaporidis ai ferri corti in Honduras

Nel dettaglio, le ultime news che arrivano dal daytime de L'Isola dei famosi 2022 rivelano che Floriana ha attaccato Nicolas Vaporidis perché è stato proclamato uno degli immuni della prima puntata.

L'ex trionfatrice del Grande Fratello Vip non ha per niente gradito questa decisione, tanto da dargli del "privilegiato" e accanendosi duramente nei suoi confronti.

Una reazione che ha spiazzato lo stesso attore, il quale non ha perso occasione per sbottare contro Floriana, fino ad arrivare al punto di perdere le staffe dopo soli tre giorni di permanenza in Honduras.

'Non è piacevole, è arrogante e pazza', sbotta Nicolas che perde le staffe contro Floriana Secondi

"Lei è convinta di essere una vittima. Lei non è piacevole. Lei è presuntuosa e arrogante. Fai il tuo show", ha sbottato Nicolas Vaporidis che non ha perso occasione per zittire l'ex trionfatrice del GF Vip, confermando di fatto che anche lui non prova stima nei suoi confronti.

"È pazza, questa donna è fuori di testa, sta fuori. È vittima di se stessa", ha sbottato ancora Nicolas sulle spiagge dell'Isola perdendo le staffe con Floriana dopo lo scontro verbale che avevano avuto.

"È una esaltata, non si può parlare perché dice che ce l'hanno tutti con lei", ha sentenziato ancora Vaporidis che non sembrerebbe essere intenzionato ad avere un confronto chiarificatore con Floriana Secondi.

Previsti nuovi concorrenti nel cast dell'Isola dei famosi 2022

Insomma, il cast di questa nuova edizione dell'Isola dei famosi 2022 sembra promettere molto bene dal punto di vista delle dinamiche e c'è da scommettere che tante altre discussioni nasceranno anche nel corso dei prossimi giorni, quando il gioco entrerà sempre più nel vivo e la mancanza di cibo comincerà a farsi sentire prepotentemente.

Intanto, questa sera è prevista la seconda puntata in prime time del reality show condotto da Ilary Blasi. Tra i nuovi concorrenti che sono stati annunciati e che sbarcheranno in Honduras, spicca il nome della showgirl Roberta Morise, ex fidanzata di Carlo Conti.