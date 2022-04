ASAP Rocky, rapper e compagno di Rihanna, da cui aspetta un figlio, torna a far parlare i giornali e i tabloid statunitensi. Dopo le voci di un presunto tradimento della fidanzata, stavolta si tratta di un caso di cronaca: l'uomo sarebbe coinvolto in una sparatoria.

L'arresto di ASAP Rocky

ASAP Rocky, il compagno di Rihanna, nonché futuro papà del figlio che ha in grembo, è stato arrestato a Los Angeles, non appena è atterrato in aeroporto. Stando a quanto riportato su TMZ, il tabloid statunitense, il movente dell'arresto risale al 6 novembre del 2021.

Sembra che il rapper sia rimasto coinvolto in una sparatoria avvenuta tra Vista Del Mar e Selma Avenue.

ASAP si trovava lì in compagnia di altre due persone e mentre camminava sul marciapiede si è avvicinato ad alcuni individui. Una delle vittime ha accusato il rapper di aver fatto partire inavvertitamente alcuni colpi di pistola, senza un reale motivo. Inoltre, ha dichiarato di essere stato colpito alla mano sinistra.

Pertanto, ASAP è stato raggiunto dalle forze dell'ordine mentre era di ritorno negli Stati Uniti dopo una splendida vacanza alle Barbados - isola di origine della compagna Rihanna.

La vacanza di Rihanna e ASAP alle Barbados

La vacanza in questione è stato un modo, per la coppia composta da Rihanna e ASAP, per fuggire dagli ultimi Gossip che li vede coinvolti.

La cantante è rimasta incinta e ha annunciato il lieto evento pubblicamente a gennaio del 2022. Sembra che il suo parto sia molto vicino.

D'altronde, la sua gravidanza non è stata priva di momenti difficili dovuti ai rumors sul loro conto. Proprio di recente circolavano delle voci secondo le quali la coppia si sarebbe lasciata, in seguito a un tradimento da parte del rapper.

Successivamente la notizia è stata ampiamente smentita dai due artisti, i quali ritengono di essere molto felici insieme.

Hanno, quindi, approfittato per fare una vacanza rilassante alle Barbados. Purtroppo, però, erano ignari di quanto sarebbe potuto accadere al loro ritorno.

L'annuncio della gravidanza di Rihanna

La cantante, Rihanna, ha annunciato a tutti di essere incinta soltanto lo scorso gennaio, attraverso un servizio fotografico fatto a New York.

D'altronde, però, la coppia non ha voluto fornire moltissimi dettagli. In diverse occasioni sono stati immortalati insieme, con il pancione in bella vista e mostrato con orgoglio. D'altro canto, però, non hanno voluto rivelare né se la creatura sarà un maschietto o una femminuccia né il nome del loro primo figlio.