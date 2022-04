Blind è un cantante e concorrente della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Esordisce nel mondo della musica mainstream grazie a X Factor 2020: gareggia nel team di Emma Marrone classificandosi alla terza posizione. Fidanzato con Greta, all'interno di entrambi i programmi ha parlato del suo passato difficile e di come l'amore l'abbia salvato dalle droghe.

Nome e cognome: Franco Popi Rujan

Luogo di nascita: Perugia

Data di nascita: 13 gennaio 2000

Età: 22 anni

Peso: 80 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 86 centimetri

Professione: cantante

Segno zodiacale: Capricorno

Curiosità: ha una croce tatuata sulla guancia destra

Blind inizia il suo percorso musicale all'età di 16 anni.

A 19 collabora con Vacca per il singolo "Classe 2000" e successivamente fa da opening act ad artisti italiani quali Rkomi, Izi, Tedua e Drefgold.

Nel 2020 partecipa alle audizioni per la 14esima edizione di X Factor: riesce a entrare nel talent dopo essere stato scelto per la squadra degli Under Uomini da Emma Marrone. Si classifica terzo e grazie alla partecipazione al programma pubblica il singolo "Cuore nero", che conquista il disco di platino.

Il 24 marzo Blind diventa un concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi. Entra come concorrente singolo, ma viste le nuove regole del programma (che prevedono che i concorrenti gareggino in coppia), Blind partecipa in coppia con Roberta Morise.

Blind è fidanzato da quattro anni con Greta Tigani. I due si conoscono fin da bambini, infatti hanno frequentato insieme l'asilo, le elementari e le medie. Si sono persi di vista durante le superiori, ma si sono ritrovati durante la festa per i 18 anni di lei. Blind stava attraversando un momento complicato, a causa della dipendenza dalle droghe, ma grazie all'amore di Greta è riuscito a superare questo momento complicato.

Nel settembre del 2021 lui le ha chiesto la mano: convoleranno a nozze nel 2023.

Blind ha un profilo Instagram seguito da 157.000 follower. Nella gallery racconta non solo gli attimi più importanti della carriera professionale, ma anche degli stralci della vita privata.

Durante la puntata del 28 marzo de L'Isola dei Famosi, Blind parla del suo problema con la droga sorto quando era poco più che quindicenne. Come da lui definito, è stato un periodo "orribile" e solo grazie alla fidanzata Greta ha visto la luce in fondo al tunnel: "Greta mi ha detto ‘se vuoi stare con me smetti’. Musica e amore mi hanno portato su".

Nell'ottobre del 2021, Blind è stato complice di uno scherzo de Le Iene. Infatti doveva far credere alla fidanzata di averla tradita, per poi farle la proposta di nozze, ma alla fine la vittima dello scherzo è stata lui. Infatti, con l'aiuto di Greta, è stato fatto credere a Blind che la ragazza avesse spaccato la testa alla presunta amante, per poi scomparire nel nulla.

Alla fine per il cantante tutto si è risolto solo con uno grande spavento.

Blind, dopo X Factor, debutta nel mondo della discografia con il singolo Cuore Nero. Il video su Youtube supera 10 milioni di visualizzazioni.