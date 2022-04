Barbara D'Urso è una delle conduttrici più quotate della rete del biscione. La donna, da circa un decennio, occupa buona parte del palinsesto di Mediaset, con programmi nella fascia sia pomeridiana, che serale. Tuttavia, stando a un'indiscrezione lanciata dal sito Dagospia, l'azienda di Berlusconi non sarebbe disposta a rinnovarle il contratto a partire dal prossimo dicembre 2022. La scelta di Mediaset sarebbe dettata dal calo degli ascolti di Pomeriggio 5, e dal radicale insuccesso della Pupa e il Secchione.

Mediaset pronta a far fuori Barbara d'Urso

C'è stato un tempo in cui Barbara d'Urso era la regina indiscussa di Canale 5. La conduttrice, per diversi anni, ha avuto spazio in diversi slot, con talk show personalizzati dal suo stile energico e frizzante. Tuttavia, il periodo di massimo splendore della show woman napoletana sembra essere volto al termine. Gli ascolti di Pomeriggio 5 sono in vertiginoso calo, il che significa che il pubblico non ha più grande interesse per gli approfondimenti della signora d'Urso. Inoltre bisogna menzionare il flop della Pupa e il Secchione, che non ha incontrato l'approvazione del pubblico. Secondo un'indiscrezione riportata da Dagospia, Mediaset sarebbe decisa a porre fine definitivamente al regno di "Barbarella", non rinnovandole il contratto a partire da dicembre 2022.

Dunque potrebbe essere l'ultimo anno di conduzione di Barbara d'Urso sulle reti di Cologno Monzese, dopo il declino dei suoi programmi, che man mano sono stati cancellati dai palinsesti della rete principale di Mediaset.

Pomeriggio 5 cambia studio a partire da maggio

La fine dell'era in Mediaset di Barbara d'Urso sembrerebbe essere vicina, anche se, almeno per il momento, si tratta di un'ipotesi non ancora confermata dai vertici delle rete.

Da sottolineare, però, che Dagospia riporta spesso notizie verificate. Difatti il sito, qualche mese fa, aveva preannunciato la chiusura di Live non è la D'Urso e di Domenica Live. Dunque potrebbe esserci una graduale eliminazione dei programmi della d'Urso. Sta di fatto che, a partire da maggio, Pomeriggio 5 cambierà studio.

Difatti il talk show sarà trasmesso dallo "sgabuzzino", uno studio chiamato così perché molto più piccolo, dove si registrano quotidianamente Mattino 5, Studio Aperto e TgCom 24.

Già questo spostamento di location di messa in onda potrebbe indicare un desiderio da parte della rete del biscione di ridimensionare il programma della signora d'Urso. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali, e nonostante il drastico calo di ascolti registrato, la conduttrice napoletana potrebbe rimanere al timone della fascia pomeridiana di Canale 5.