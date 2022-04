Drammatici momenti caratterizzano le nuove puntate di Beautiful trasmesse negli Usa. Le trame della soap opera raccontano che Sheila Carter apparirà davvero senza cuore. La donna, infatti, sparerà un colpo di pistola a Steffy Forrester, dopo aver già ferito mortalmente suo figlio Finn.

Beautiful: Steffy affronta la suocera in un vicolo

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane attualmente trasmesse sulla Cbs, annunciano l'uscita di scena tragica di Finn.

Tutto inizierà quando Steffy deciderà di affrontare Sheila in un vicolo vicino a Il Giardino.

Qui nuora e suocera daranno vita a un acceso confronto, che degenererà minuto dopo minuto. Difatti le minacce della Forrester jr porteranno la diabolica Carter a impugnare un'arma da fuoco contro di lei.

Intanto Finn si preoccuperà per la prolungata mancanza di notizie di sua moglie. Il dottore, a questo punto, deciderà di metterai alla ricerca di Steffy, fino a trovarla in un vicolo impegnata in una discussione accesissima con Sheila, che impugnerà un'arma da fuoco per colpire Steffy. Sarà in questo frangente che l'uomo deciderà di far scudo con il suo corpo alla Forrester jr, evitando drammatiche conseguenze per lei.

Sheila spara anche alla nuora dopo Finn

Nelle puntate Usa di Beautiful Finn riceverà un colpo di pistola all'addome da parte di Sheila, che non gli lascerà scampo.

Le condizioni di salute del dottore appariranno subito gravissime a causa della ferita molto sanguinosa. Steffy, a questo punto, impugnerà il telefono per chiamare i soccorsi con la speranza di salvare suo marito, ma Sheila reagirà con un gesto di stizza, tanto da sparare anche contro la nuora. Dopodiché, Carter saluterà per l'ultima volta il figlio per dileguarsi nell'oscurità.

Non lontano da lì, Deacon verrà svegliato dal trambusto e si dirigerà sul luogo del misfatto. Qui il padre di Hope troverà Finn e Steffy privi di sensi in un bagno di sangue. Sharpe, visibilmente scosso, chiamerà subito i soccorsi per poi vegliare sui corpi dei genitori di Hayes fino all'arrivo dell'ambulanza.

Finn muore, Forrester jr in fin di vita

Purtroppo i paramedici dichiareranno la morte di Finn a causa delle conseguenze della ferita all'addome, sebbene Deacon insisti affinché i medici cerchino di rianimarlo. L'uomo non riuscirà a fornire importanti dettagli alla polizia, in quanto non è a conoscenza di quanto accaduto. Sharpe telefonerà Ridge e Taylor per informarli della sparatoria.

In ospedale Bridget, appena tornata a Los Angeles come medico, si prenderà cura della Forrester jr in fin di vita, mentre non potrà fare niente per Finn morto sul colpo.