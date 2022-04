È durata il tempo di una sera l'avventura di Patrizia Bonetti a L'Isola dei Famosi. L'ex naufraga, infatti, ha dovuto far ritorno in Italia per problemi di salute. I telespettatori si sono accorti della sua assenza nelle ultime puntate, ma è stata poi la stessa conduttrice Ilary Blasi ad annunciare, durante la diretta di lunedì 4 aprile, che la donna ha dovuto purtroppo abbandonare il reality per sottoporsi a delle cure dopo le gravi ustioni riportate durante la prova del fuoco. Ora la vicenda sembra "tingersi di giallo". Secondo un'indiscrezione di Rosica, Patrizia Bonetti sarebbe intenzionata a fare causa al reality e chiedere un lauto risarcimento.

Un milione di euro di risarcimento, questo è quanto potrebbe chiedere Patrizia Bonetti al reality

La partecipazione Patrizia Bonetti a L'Isola dei Famosi potrebbe finire davanti a un giudice. Questo è quanto trapelato nelle ultime ore. A lanciare questa indiscrezione è stato Alessandro Rosica, secondo cui l'ex naufraga dopo aver subito delle ustioni durante la prova del fuoco, ed essere stata sottoposta a tutte le cure del caso, sarebbe docuta rientrare in gioco, ma sarebbe stata "bloccata" dal suo fidanzato. Pare che l'uomo le abbia consigliato di far ritorno in Italia per intentare una causa contro il reality e chiedere un risarcimento per le ustioni riportate pari a un milione di euro. Il fidanzato sarebbe un uomo ricco che vivrebbe in quel di St.

Moritz. Rosica ha scritto che Patrizia e il fidanzato sarebbero pronti a fare causa a Banijay Italia, la casa di produzione del reality.

L'ex naufraga spinta dal fidanzato a fare causa alla produzione de L'Isola

Nel post pubblicato da Alessandro Rosica, si legge ancora che il "furbo fidanzato" di Patrizia Bonetti l'avrebbe fatta salire sul primo volo alla volta dell'Italia per le mosse legali.

Secondo Rosica "Patty non avrà lasciato di certo il segno sull’Isola, ma per il resto sembra essersi messa al sicuro su tutti i fronti". Per il momento questa resta solo un'ipotesi, non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Non resta che seguire ulteriori sviluppi e aspettare nuove aggiornamenti per scoprire se la notizia verrà confermata o meno.

Intanto il reality va avanti e domani, giovedì 7 aprile, è già tempo di una nuova puntata tra prove, discussioni e come sempre colpi di scena inaspettati. Gli equilibri sull'isola, infatti, stanno cambiando e non mancano le discussioni tra i naufraghi in gioco.