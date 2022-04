Tempo di rivelazioni nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma dal 25 al 29 aprile negli Usa. Le trame della soap opera, ambientata in una casa di moda americana segnalano che Liam Spencer si spiegherà al volere di Hope e Brooke Logan. In particolare, il ragazzo confiderà a Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) la verità sul loro rapporto.

Beautiful: Hope spinge Liam a confidare all'ex moglie di non essere più sposati da alcuni anni

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 25 a venerdì 29 aprile sull'emittente americana Cbs segnalano incredibili colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, il vice-capo Baker e Ridge proveranno a risvegliare i ricordi di Steffy. facendole alcune domande precise sulla sparatoria che ha portato alla morte Finn. A tal proposito, Sheila osserverà il tenente mentre interroga sua nuora dalla finestra della porta della stanza dell'ospedale, tanto da apparire sempre più disperata. Ed ecco, che la Carter irromperà nella stanza, interrompendo la conversazione tra la paziente e l'uomo di legge.

Hope e Brooke, invece, pregheranno Liam di riportare Steffy alla realtà. Madre e figlia Logan, infatti, vorranno che Spencer informi l'ex moglie di come stanno realmente i fatti. Ed ecco, che il fratello di Wyatt si piegherà al volere di madre e suocera, confidando alla Forrester jr di volerle bene, sebbene sia ormai da alcuni anni sposato con Hope.

L'ammissione dell'uomo avrà qualche effetto sulla guarigione dell'ex moglie?

Steffy apprende della morte di Finn

Nelle puntate americane di Beautiful, che i telespettatori italiani avranno modo di seguire nel 2023 in Italia, i famigliari di Steffy le offriranno tutto il loro appoggio quando le racconteranno della morte di Finn, avvenuta per mano di Sheila all'interno di un vicolo vicino ad Il Giardino.

Taylor e Ridge, infatti, parleranno alla Forrester jr dell'amore che i due avevano condiviso. Una scelta, che potrebbe aiutare la ragazza a ricordare qualcosa sul defunto marito e padre di suo figlio Hayes.

La Forrester jr inizia a provare simpatia per Sheila

Inoltre, i portali americani annunciano che la Forrester jr inizierà a provare una certa affinità nei confronti di Sheila quando capirà che ha perso suo figlio, non sapendo che è stata proprio lei a condurla in ospedale in gravi condizioni.

Steffy dirà alla suocera di stare facendo tutto il suo meglio per ricordarsi di Finn, sebbene al momento non ne abbia memoria. Un calma apparente, visto che la Carter dimostrerà di avere un diabolico piano in mente.

In attesa di vedere come evolverà questa story-line, si ricorda che la soap opera è in onda sette giorni su sette su Canale 5 e in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".