Bob Odenkirk non si ferma. Dopo il recente successo di Better Call Saul (è appena iniziata la sesta e ultima stagione su Netflix), l'attore ha firmato per una nuova Serie TV: Straight Man.

La serie tv trasmessa da AMC, come i precedenti Breaking Bad e Better Call Saul, arriverà nel 2023.

Straight Man: la trama

Tratto dall'omonimo romanzo di Richard Russo, Straight Man vede come protagonista William Henry Devereaux, Jr., presidente del dipartimento d'inglese del Railton College.

L'uomo, impersonato da Odenkirk, è in netta crisi di mezza età e in nel giro di pochi giorni dovrà affrontare tutta una serie di situazioni tra il grottesco e l'inaspettato: l'aggressione fisica da parte di un collega, il pensiero che la moglie lo tradisca, l'ipotesi che una docente stia tentando di sedurlo, il comportamento del padre donnaiolo e la possibile decapitazione di un'oca in diretta su una tv locale.

Le dichiarazioni di Bob Odenkirk

Bob Odenkirk, che figura anche in veste di produttore della serie, ha dichiarato d'essere "felice che AMC abbia sposato lo scenario e i personaggi unici dell'adattamento di Straight Man".

"Ho amato il mix di commedia e dramma in Better Call Saul" ha aggiunto l'attore "e questa è un'altra storia con una dinamica unica, sarà divertente da interpretare e guardare".

Un nuovo prodotto targato AMC

Per la terza volta nella sua carriera, dopo Breaking Bad e Better Call Saul, Bob Odenkirk collaborerà con AMC, rete televisiva che trasmetterà la nuova serie tv.

Dan McDermott, sceneggiatore a capo di Entertainment & AMC Studios, ha dichiarato sulla nuova opportunità di lavorare con Odenkirk: "La prima e la seconda volta con Bob sono state accattivanti, divertenti e affascinanti.

La terza volta, come dice il proverbio, sarà un incantesimo", aggiungendo di essere elettrizzato all'idea di avere nuovamente Odenkirk come protagonista di un prodotto AMC.

Aaron Zelman e Paul Lieberstein stanno lavorando alla serie tv in qualità di sceneggiatori e produttori esecutivi. I due si sono detti molto felici di lavorare nuovamente con Odenkirk: "Bob Odenkirk è in grado di regalarti tre emozioni diverse sul viso contemporaneamente, in una ripresa di reazione.

E non conosciamo nessun altro come lui".

La coppia di showrunner è anche felicissima di lavorare su un prodotto AMC, confessando che "è dai tempi di Mad Men che volevamo uno show su questa rete, dove correre il rischio è la norma. Siamo onorati di dare vita al fantastico romanzo di Richard Russo qui".

La prima stagione di Straight Man sarà composta da otto episodi e uscirà nel 2023, in data ancora da ufficializzare.