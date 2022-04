Mercoledì 13 aprile, su Italia1, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. Come annunciato nelle precedente puntata, Soleil Sorge è arrivata come ospite in studio. Durante l'intervento della 27enne italo-americana, Belen Rodriguez ha lanciato delle velate frecciatine all'ex cognata. Sui social, i fan di Soleil hanno criticato la conduttrice sudamericana.

L'accaduto

Nella precedente puntata de Le Iene, Soleil Sorge era stata vittima di uno scherzo della "iena" Nicolò De Vitiis: è stata, dunque, invitata in studio nella puntata del 13 aprile. Nel programma la 27enne italo-americana è stata punzecchiata dai conduttori Belen Rodriguez e Teo Mammucari.

Quest'ultimo ha riepilogato in breve la carriera di Soleil: "Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip, passando per l'Isola dei Famosi e Pechino Express".

Belen, invece, ha cominciato a stuzzicare l'ospite menzionando tutti i suoi ex fidanzati: Luca Onestini, Marco Cartasegna e il flirt con Gianmaria Antinolfi. La conduttrice sudamericana non ha menzionato il fratello Jeremias Rodriguez, ma ha parlato del triangolo amoroso tra Sorge, Alex Belli e Delia Duran.

La reazione dei fan di Sorge

Soleil Sorge si è "difesa" dalle frecciatine dei conduttori de Le Iene. La diretta interessata è sempre stata al gioco, anche quando si è parlato del triangolo amoroso nato al Grande Fratello Vip.

Su Twitter, però, i fan della 27enne italo-americana non hanno gradito il trattamento ricevuto dalla loro beniamina.

In particolare, alcuni utenti hanno puntato il dito contro la conduttrice sudamericana: "Si vede palesemente che Belen e Soleil non si possono vedere". Un altro utente invece, si è arrabbiato per la storia degli ex fidanzati di Sorge: "Belen è l'ultima persona sulla Terra che può fare la lista a Soleil". Un altro telespettatore ha chiesto alla 37enne di ringraziare Jeremias che abbia avuto una relazione con la influecer.

Infine, c'è anche chi ha chiesto a Le Iene di affidare la conduzione a Soleil Sorge il prossimo anno.

Soleil in passato ha avuto una convivenza con Jeremias Rodriguez

All'Isola dei Famosi, Soleil Sorge aveva intrapreso una relazione con Jeremias Rodriguez. Terminato il reality show, la coppia era andata anche a convivere. Pochi mesi dopo, però, la coppia aveva deciso di intraprendere strade differenti a causa delle divergenze caratteriali.

In una recente intervista Cecilia Rodriguez ha confidato di non essere mai stata amica della cognata, sebbene le due abbiano sempre avuto un rapporto "disteso". La stessa Cecilia ha rivelato di non sapere nulla della vita privata dell'ex cognata.