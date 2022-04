Nel corso della puntata de Le iene che ha condotto il 6 aprile, Belen Rodriguez è tornata a parlare del Gossip che da mesi impazza sul suo conto: l'ennesimo riavvicinamento a Stefano De Martino. Nel rispondere alla domanda di una telespettatrice su quanto sia ancora attraente il napoletano, la soubrette ha confermato di fare coppia con lui e poi ha scherzato sul fatto che a breve potrebbero lasciarsi di nuovo.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Sono mesi che le riviste di gossip sono tornate ad occuparsi di una coppia che, dopo mille peripezie, si è ritrovata.

Messo un punto alla breve ma passionale relazione con Antonino Spinalbese, Belen ha deciso di dare l'ennesima possibilità al marito Stefano: i due sono stati paparazzati tante volte insieme, soprattutto all'esterno di luoghi di relax dove hanno trascorso giorni senza i figli.

Se De Martino non si espone sulla propria vita privata, ci pensa la bella Rodriguez ad alimentare chiacchiere sul loro ormai certo ritorno di fiamma.

Nel corso della puntata de Le iene che è andata in onda mercoledì 6 aprile, ad esempio, l'argentina ha confermato il riavvicinamento al giudice di Amici con parole abbastanza inequivocabili.

Ennesima chance di Belen al marito De Martino

Nel corso della diretta che ha condotto al fianco di Teo Mammucari, Belen si è ritrovata a rispondere ad alcune domande che i telespettatori le hanno fatto sui social network.

"Io un po' ti capisco. De Martino è come il vino buono, invecchiando migliora. Me lo fai assaggiare?", ha chiesto una fan alla showgirl che da mesi è nuovamente in copertina affianco all'ex marito.

Usando l'ironia che la contraddistingue, la bella Rodriguez ha risposto: "Ce la potresti fare, tanto tra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne.

Potresti essere una scelta".

Con questa battuta, dunque, la presentatrice Mediaset ha confermato di fare coppia con Stefano ma ha anche ironizzato sulle volte precedenti in cui la loro storia è finita a causa di presunte "scappatelle" di lui con altre persone.

La 37enne è apparsa piuttosto serena quando ha parlato del suo privato in televisione, anche quando ha ammesso che non è da escludere che il marito la lasci per l'ennesima volta (è già accaduto almeno due volte negli ultimi anni) per legarsi a qualcun altro anche solo fisicamente.

Le paparazzate della famiglia allargata di Belen

Dicendo che lei e Stefano presto potrebbero rilasciarsi, è come se Belen avesse finalmente confermato un'indiscrezione che da mesi circola sul suo conto. De Martino è tornato ad essere una presenza fissa nella vita della presentatrice Mediaset, tant'è che sono moltissime le foto che i paparazzi hanno scattato alla ritrovata coppia per le vie di Milano oppure in località da sogno dove hanno trascorso i fine settimana senza i figli.

L'ultima paparazzata risale a qualche giorno fa: i coniugi sono stati sorpresi al parco mentre si divertivano con i bambini dell'argentina: Stefano giocava a basket con Santiago e Belen intratteneva la piccola Luna Marì nel passeggino.

La bella Rodriguez è rientrata a casa a piedi con i suoi due bimbi ma, pochi minuti dopo, il giudice di Amici li ha raggiunti per trascorrere il resto della giornata insieme lontano da occhi indiscreti.

Per il momento, però, i "DeMartinez" non vivono sotto lo stesso tetto: in varie interviste, infatti, la 37enne ha precisato di abitare da sola con i figli e di essere molto felice di ciò. Stefano, dunque, fa avanti e indietro dalla sua abitazione milanese, probabilmente nell'attesa che il rapporto con la moglie di consolidi sempre più mettendo fine al loro infinito tira e molla.