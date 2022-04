Alcuni fan non sembrano gradire molto la nascita della nuova coppia formata dal cantante Blanco e da Martina Valdes, tiktoker e ballerina. L'ultima polemica é nata dopo un video condiviso su Tik Tok, dove durante un concerto di Blanco si nota Martina Valdes nel backstage presa da un momento di distrazione e non proprio coinvolta dal concerto.

Martina Valdes e la risposta alla frecciatina di un utente

Un utente ha commentato lanciando di fatto una frecciatina alla nuova compagna di Blanco:"Che tristezza, perennemente ferma e imbronciata, ma come si fa?", la risposta di Martina non si é fatta attendere: "Sicuramente potevo andare sul palco a baciarlo mentre lavorava davanti a tutti, dai su, per favore!".

Martina con questa frase ha sicuramente tolto ogni dubbio sulla loro presunta relazione, oltre a dimostrare di avere grande carattere e non farsi intimidire dai commenti inappropriati da parte degli utenti del web.

Martina Valdes è originaria di Desenzano del Garda, ha circa vent'anni e di professione é ballerina. E' molto attiva sui social, soprattutto su Instagram e Tik Tok e nei suoi profli é solita pubblicare diversi video delle sue coreografie di danza.

Lavora per il Mamacita club, una organizzazione di eventi in cui fanno esibire ballerini e cantanti professionisti all' interno di locali in tutta Italia. Pare che lei e Blanco si conoscessero da molto tempo, ma la scintilla sarebbe scoppiata solo di recente, molto probabilmente dato dal fatto che l'artista era ancora impegnato sentimentalmente con Giulia.

Blanco, la vittoria a Sanremo e il bacio a Martina

Riccardo Fabbriconi, cantante originario della provincia di Brescia, conosciuto con il nome d'arte Blanco, lo abbiamo visto esibirsi all'Ariston insieme a Mahmood con il brano Brividi. La canzone è stata interpretata dalla coppia con grande sintonia, tanto da portarli alla vittoria del Festival di Sanremo 2022.

Nel mese di maggio gareggeranno con il medesimo brano all' Eurovision song Contest con artisti provenienti da tutta Europa.

Durante la partecipazione al Festival era impegnato con la sua fidanzata storica, conosciuta ai tempi della scuola, Giulia Lisioli. Durante un'intervista Blanco aveva dichiarato di essere in una relazione altalenante con la fidanzata, quindi era già stata confermata la crisi di coppia direttamente dall'artista.

Oggi la relazione é terminata. Tempo fa era stato immortalato (mentre si trovava in compagnia di alcuni amici in discoteca) baciare una ragazza dai capelli castani di cui ancora non si conoscevano i dettagli. La ragazza in discoteca non era altri che Martina Valdes.