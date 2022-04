Qualche tempo fa Andreas Muller si era sfogato su Instagram parlando di un periodo difficile: le parole del ballerino hanno lasciato di stucco i suoi fan che si sono preoccupati per lui. In particolare, sui social qualcuno ha dubitato che anche il rapporto con Veronica Peparini potesse subire uno scossone, anche se il danzatore in parte aveva rassicurato su questo punto. Adesso a prendere la parola è proprio la professoressa di Amici che dopo aver affermato a Verissimo che il suo rapporto con Andreas proseguiva nonostante il periodo no del fidanzato, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo per definire la situazione.

Veronica e il rapporto con Andreas: 'Nessuna crisi'

"Nessuna crisi fra noi. Lui mi ha anche ringraziato pubblicamente per la mia pazienza e per il mio essere sempre al suo fianco", ha dichiarato Veronicamettendo a tacere una volta per tutte le voci che la volevano distante da Andreas. La professoressa di danza ha aggiunto che la gente spesso vede il marcio dove non c'è ma lei e Muller sono uniti anche in questo momento buio del ballerino.

"Insieme troviamo la forza di superare gli ostacoli", ha detto Peparini già madre di due ragazzi nati dalla precedente relazione con Fabrizio Prolli, anche lui ballerino. Infatti, Veronica ha confermato ciò che Andreas aveva detto su Instagram qualche tempo fa: in effetti, anche a causa di un infortunio che lo costringerà ad un intervento, il danzatore non vive un periodo felice, anche se Peparini non definirebbe lo stato del fidanzato come 'una depressione' vera e propria ma piuttosto come di 'un momento delicato in cui lui non si sente al top'.

La coppia affronta insieme le difficoltà

In ogni caso, la coppia continua ad affrontare ogni difficoltà con grande compattezza tant'è che il danzatore aveva fatto molti complimenti alla sua donna. Nonostante la differenza d'età, 51 anni lei e 25 lui, Veronica e Andreas hanno dimostrato con i fatti di saper andare oltre ogni pregiudizio con la forza del loro amore.

Sarà anche per questo che i fan si erano impensieriti di fronte alle affermazioni di Muller pensando al peggio.

Fortunatamente, a giudicare dalle parole di Veronica, al momento, ogni pericolo di rottura è scongiurato. Di certo, come ha dichiarato ai microfoni di Silvia Toffanin, le difficoltà del singolo si ripercuotono sulla coppia, ma è altrettanto vero che se la coppia è solida trova il modo di andare avanti.

E questo è proprio il concetto che Veronica ha voluto riferire al settimanale. Di certo non appena Andreas si riprenderà dall'infortunio -pare che abbia intenzione di operarsi il prossimo autunno per non rinunciare ad importanti impegni lavorativi- anche con Veronica recupererà il brio che li ha sempre contraddistinti come coppia.