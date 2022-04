Il nuovo capitolo della serie televisiva turca Brave and Beautiful, e con protagonisti gli attori Kivanc Tatlitug e Tuba Buyukustun, è entrato già nel vivo dopo il ritorno su Canale. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 18 a venerdì 22 aprile 2022, Sühan Korludağ riceverà una bellissima notizia dal suo dottore, dato che dopo averla visitata le dirà che aspetta un figlio dal marito Cesur Alemdaroğlu. Il fratello Korhan (Erkan Avcı) invece, dopo aver avuto l’ennesima discussione con la moglie Cahide, (Sezin Akbaşoğulları) tenterà il suicidio.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodi dal 18 al 22/04: Sühan apprende di essere in dolce attesa

Dopo l’epilogo finale della seconda e ultima stagione dello sceneggiato Love is in the air, su Canale 5 prosegue la messa in onda di Brave and Beautiful, il cui titolo originale è Cesur ve Güzel, che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo in Italia. Dalle anticipazioni relative a ciò che succederà negli episodi in onda dal 18 al 22 aprile, nel solito orario pomeridiano a partire dalle 16:50 circa, si evince che il perfido Tahsin (Tamer Levent) arriverà a prendere una drastica decisione, visto che licenzierà metà del personale della fabbrica.

Cesur, dopo aver appreso le intenzioni del suo nemico, non perderà tempo per parlare della questione con gli operai ancora in servizio e per convincerli a ribellarsi.

Intanto Sühan, dopo essersi fatta visitare dal medico, verrà a conoscenza di essere in dolce attesa.

Korhan finisce in ospedale, Cesur controlla le mosse del suocero Tahsin con delle telecamere

Al centro della scena continuerà a esserci anche Cahide, che si presenterà da Korhan con i referti medici che confermano la sua gravidanza.

Nonostante ciò il marito, stufo delle menzogne della moglie, vorrà rendersi protagonista di un gesto estremo, dato che sarà deciso a mettere la parola fine alla sua esistenza. Prima di togliersi la vita, l’uomo scriverà una lettera di addio alla sorella Sühan: fortunatamente quest’ultima, con la collaborazione di Cesur, riuscirà a evitare una tragedia.

Dopo essere stato portato in ospedale di corsa ed essersi ripreso, Korhan farà sapere di non voler rimettere piede a casa di suo padre, ricevendo subito ospitalità dal cognato. A questo punto Cesur, non ancora a conoscenza della gravidanza inaspettata della moglie Sühan, mostrerà a Korhan le telecamere che ha installato a Korludag per controllare le mosse di suo padre Tahsin in modo da riuscire a incastrarlo.