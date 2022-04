Molti avvenimenti delizieranno i telespettatori di Un posto al sole nel corso delle puntate in programma dal 18 al 22 aprile su Rai 3. Le trame dello sceneggiato segnalano che Marina Giordano (Nina Soldano) proverà a salvare Chiara Petrone non solo dalle sostanze stupefacenti, ma anche dalle grinfie di Roberto e Lara. Il figlio di Niko Poggi, invece, farà ritorno a Napoli dopo un viaggio all'estero.

Un posto al sole, puntate 18-22 aprile: Marina convince Chiara a non fare uso di droga

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 18 a venerdì 22 aprile in prima visione assoluta, rivelano che Viola avrà una discussione con sua mare sull'importanza dell'amore e sul fatto che non bisogna mai darlo per scontato.

Chiara e Nunzio, invece, non passeranno un momento facile. La giovane Petrone cercherà di farsi forza dopo aver capito di essere stata ingannata da Lara e Roberto. Per questo motivo si affiderà a Marina, la quale nel frattempo affilerà i coltelli per la resa dei conti con Ferri. Giordano, infatti, deciderà di proteggere Chiara, convincendola a non cadere più nel baratro della dipendenza da sostanze stupefacenti.

Angela, invece, cercherà di riacquistare un po' di tranquillità con Franco grazie all'intervento della madre. Infine Raffaele sarà diviso tra Ornella ed Elvira.

Niko geloso del rapporto tra suo figlio e Micaela

Nelle puntate 18-22 aprile di Upas, Chiara cercherà di trovare il coraggio di reagire dopo essere stata sopraffatta dalla trappola di Roberto.

Nel frattempo Riccardo deciderà di dire qualcosa a Rossella riguardante Virginia. Renato non avrà nessun ricordo di quello che è accaduto dopo essersi ripreso dalla sbornia. Giuditta, invece, apparirà molto sicura di quello che vuole per il futuro. Le condizioni di salute di Chiara incideranno su tutti gli affetti famigliari intorno a lei.

Jimmy tornerà a casa dopo il viaggio all'estero con sua madre. Niko, a questo punto, noterà lo strano comportamento del figlio, tanto da iniziare a essere geloso del rapporto ritrovato con Micaela.

Renato entra in crisi

Renato entrerà in crisi dopo aver ricevuto una visita inaspettata. Ornella, intanto, dovrà precipitarsi in ospedale per un'urgenza, rimandando così un confronto con suo marito.

Intanto Raffaele entrerà in confusione al ricevimento di una telefonata.

Marina, Lara e Roberto si riuniranno intorno a un tavolo per parlare di affari. In questo frangente Giordano apparirà molto agguerrita nei confronti di Martinelli e dell'ex marito, arrivando ad accusarli di aver fatto pressing psicologico su Chiara.

Infine Riccardo avrà un duro confronto con il fratello, mentre Guido dovrà fare un imbarazzante discorso a Samuel su suggerimento di Mariella.