Cogliendo di sorpresa il pubblico di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri ha fatto ritorno nel parterre maschile del dating show. Inevitabile il confronto con Ida Platano, la sua ex con cui ha anche preso parte a Temptation Island. I due sono apparsi più tranquilli nel loro dialogo rispetto alle volte precedenti tanto da aver condiviso anche un ballo, a cui ne sono seguiti altri. Ma se da casa e in studio può sembrare che la scintilla tra i due ex possa scoccare di nuovo da un momento all'altro, Riccardo rilasciando un'intervista al Magazine ufficiale della trasmissione ha chiarito che la relazione con Ida è acqua passata.

Il cavaliere conserva un bel ricordo della relazione con Platano

'Tra me e Ida la storia è finita, ma è rimasta tanta complicità', ha ammesso Riccardo a Uomini e Donne Magazine, aggiungendo però che secondo lui il piccolo chiarimento che hanno avuto subito dopo il suo arrivo era necessario e utile per poter andare avanti serenamente. Il cavaliere di Taranto, inoltre, ha spiegato che conserva un ricordo bellissimo della storia con Ida e proprio in virtù di questo, entrambi riescono a capirsi con uno sguardo al punto che per lui sarebbe giusto mantenere un'amicizia dopo tutti i sentimenti provati.

Ida è apparsa, almeno inizialmente, agitata dall'arrivo del suo ex di cui aveva parlato nelle puntate precedenti ricordando il grande amore vissuto con lui.

La dama di Brescia non ha nascosto le lacrime che però poi durante il ballo si sono trasformate in un bel sorriso. L'hair-stylist ha chiacchierato con Riccardo il quale ha confessato alla rivista di aver chiesto alla ex come stesse il figlio. Ma non solo, Guarnieri ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo le frequentazioni di Ida.

I consigli di Riccardo per Ida

'Le ho consigliato di lasciar perdere ogni tanto: se vede che un uomo che frequenta non le dà ciò che vuole dovrebbe mollare subito la presa', ha detto Riccardo riferendosi probabilmente alla conoscenza con Alessandro, da cui Ida pareva molto presa senza essere ricambiata con la stessa intensità.

'Dopo quel ballo è come se mi fossi finalmente buttato una volta e per tutte ogni cosa alle spalle', ha poi detto il cavaliere chiarendo che non vuole che nasca nulla con Platano.

E mentre i fan si chiedono se veramente alla fine la passione che c'è sempre stata tra i due non avrà di nuovo la meglio, Riccardo ha anche chiarito di aver sentito di nuovo Roberta Di Padua. Con lei c'è stata una telefonata, ma solo di affetto visto che aveva saputo che la ex dama aveva contratto il Covid. Insomma, al momento l'unico pensiero di Riccardo è quello di trovare la donna giusta che possa comprenderlo e amarlo.