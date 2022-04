Cambio programmazione Mediaset per lunedì 18 aprile 2022. Le novità riguardano la messa in onda di Uomini e donne e Amici 21, le due trasmissioni del daytime di Canale 5.

Ebbene, per il lunedì di Pasquetta sia l'appuntamento con il dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, con la partecipazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti, sia quello con il talent show risultano sospesi dal palinsesto di Canale 5.

Sospeso Uomini e donne: cambio programmazione il 18 aprile

Nel dettaglio, il prossimo lunedì 18 aprile 2022 la programmazione Mediaset subirà delle modifiche importanti in daytime.

L'appuntamento delle 14:45 con Uomini e donne, infatti, non andrà in onda in daytime su Canale 5: al suo posto verrà trasmesso un film che occuperà la fascia del primo pomeriggio, fino alle 16:25 circa.

Di conseguenza, per lunedì 18 aprile, risulta sospesa anche la programmazione del daytime di Amici 21, il fortunato talent show che si avvia verso il gran finale di questa edizione.

Salta anche il daytime di Amici 21

I due appuntamenti quotidiani con Maria De Filippi, quindi, non saranno eccezionalmente trasmessi su Canale 5. Una scelta dettata dal giorno di festa: essendo il lunedì di Pasquetta, infatti, non saranno trasmesse le due trasmissioni che tutti i giorni appassionano milioni di telespettatori in daytime.

Tuttavia i fan di Uomini e donne e Amici 21 possono stare tranquilli, perché le nuove puntate delle due trasmissioni ritorneranno in onda nuovamente a partire da martedì 19 aprile, come sempre dalle 14:45 alle 16:40 circa su Canale 5.

Intanto proseguono le registrazioni di entrambi i due programmi. Per quanto riguarda Uomini e donne, ad esempio, sono state già registrate le nuove puntate che andranno in onda durante il mese di aprile su Canale 5.

Proseguono le registrazioni di Uomini e donne e Amici 21

Occhi puntati in primis sul riavvicinamento che c'è stato tra Ida e Riccardo: i due si sono ritrovati di nuovo ad avere un confronto, che ha portato il cavaliere ad ammettere di essere in crisi e confuso dopo questo ritorno in trasmissione, che gli ha permesso di rivedere la sua ex Ida Platano.

Proseguono anche le registrazioni del serale di Amici 21. Mercoledì 13 aprile, infatti, sono in programma le riprese della quinta puntata del serale, che sarà poi trasmessa sabato 16 aprile in prime time su Canale 5.

Il talent show campione di ascolti del sabato sera Mediaset si avvia verso le battute conclusive di questa edizione. Complessivamente, infatti, sono previsti nove appuntamenti in prime time e quindi la finalissima di Amici 21 sarà in onda in tv entro metà maggio.