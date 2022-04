Veronica Peparini, insegnante di danza della scuola di Amici di Maria De Filippi, condivide da anni una relazione con il ballerino Andreas Muller, ex allievo della scuola. I due sono sempre stati molto innamorati e uniti, nonostante la differenza d'età, ma ora stanno attraversando insieme un momento molto delicato. Ne ha parlato la stessa coreografa, in un'intervista per Riccardo Signoretti. Veronica Peparini ha spiegato che in questo momento Andreas è in una situazione delicata, che ha delle conseguenze sulla loro relazione.

Veronica Peparini su Andreas Muller: 'Non è al top'

Negli ultimi tempi si è parlato di una presunta crisi tra Veronica Peparini e Andreas Muller, che stanno insieme da anni e si sono innamorati nella scuola di Amici di Maria De Filippi. I due si sono legati moltissimo, nonostante la loro differenza d'età, e sono sempre stati molto uniti. L'insegnante di danza, parlando con Riccardo Signoretti, ha spiegato che non è un momento facile, ma ha voluto smentire le voci sulla crisi della sua relazione. La coreografa ha confessato di essere in un momento davvero molto complicato, soprattutto a causa del malessere psicologico di Andreas. "Non parlerei di depressione" ha spiegato Veronica, sottolineando che pensa sia una parola troppo importante.

Sicuramente, però, i sintomi che sta provando Andreas sono molto simili. "Un momento delicato in cui lui non si sente al top" ha aggiunto, spiegando quello che sta vivendo il suo compagno.

Veronica Peparini smentisce la crisi con Andreas

"Nessuna crisi fra noi" ha dichiarato Veronica Peparini, sottolineando che Andreas ha voluto anche ringraziarla pubblicamente per la sua vicinanza in questo momento così particolare.

"La gente vuole vedere il negativo dove non c'è" ha aggiunto la coreografa, sottolineando che si tratta solo di un momento un po' delicato, ma che non significa che stanno vivendo una vera e propria crisi di coppia. Veronica ha spiegato che il segreto del loro grande amore, che lei ha definito vero e puro, è semplicemente quello di affrontare la vita con il sorriso sulle labbra, in qualsiasi situazione.

"Insieme troviamo la forza di affrontare gli ostacoli" ha aggiunto, confermando che lei e Andreas sono ancora molto innamorati e stanno cercando di superare tutto insieme.

Andreas Muller: 'Non posso dire di essere felice'

Lo stesso ballerino ha spiegato di non passare un buon periodo. "Non posso dire di essere felice" ha dichiarato, spiegando di essere molto giù, anche se è sicuro che presto si riprenderà. Ha dichiarato che nella vita tutti devono affrontare delle curve e che ora lui si trova nella parte più bassa. Ha ammesso di sentirsi depresso, spiegando che sono arrivate troppe cose insieme e che non ha retto il tutto. "Soffro anche molto d'ansia" ha spiegato, sottolineando di essere in grado di gestirla ma di pensare di seguire il consiglio dei suoi amici, che gli dicono di rivolgersi ad uno psicologo.