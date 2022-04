Cambio programmazione per le reti Rai durante il mese di maggio. Le novità interesseranno in primis la fascia del daytime, dove ci sarà la sospensione di diverse trasmissioni che andranno in pausa per il periodo estivo.

Questo è il caso della soap Il Paradiso delle Signore, che chiuderà i battenti dopo una stagione decisamente trionfante dal punto di vista dell'auditel.

Giunge a conclusione anche la messa in onda di Detto Fatto, il programma factual di Rai 2 che potrebbe non tornare in onda nella prossima stagione televisiva 2022/2023.

Chiude Il Paradiso delle signore 6 in daytime: cambio programmazione Rai maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione delle reti Rai per maggio 2022 riguarderà in primis la fascia del pomeriggio della rete ammiraglia.

Venerdì 29 aprile calerà il sipario sulla sesta stagione de Il Paradiso delle signore. La soap del primo pomeriggio di Rai 1 saluterà il suo affezionato pubblico dopo un anno che è stato costellato dal grande successo dal punto di vista dell'auditel.

La media di spettatori, registrata fino a oggi, risulta essere di oltre 2,2 milioni al giorno, con uno share che ha superato anche la soglia del 21% di share e picchi che hanno toccato il 25% durante la messa in onda.

Da settembre, al via la settima stagione de Il Paradiso delle signore

Tuttavia anche questa sesta stagione si fermerà prima dell'inizio dell'estate: a differenza delle altre soap in programma sulle reti Rai e quelle Mediaset, non è prevista la programmazione estiva per Il Paradiso delle signore.

Così dal 2 maggio ci saranno le repliche della prima stagione della serie e poi dal 30 maggio sarà la volta della soap opera Sei Sorelle, che debutterà nel pomeriggio di Rai 1 e terrà compagnia al pubblico per tutta la calda stagione, in attesa del ritorno de Il Paradiso delle signore 7 da settembre.

Stop Detto fatto su Rai 2: cambio programmazione maggio

Il cambio programmazione Rai del prossimo mese di maggio interesserà anche la seconda rete e il suo daytime.

Detto Fatto, il programma del pomeriggio condotto da Bianca Guaccero, andrà in onda fino al prossimo 6 maggio, dopodiché calerà il sipario per lo stop estivo.

Tuttavia, secondo le indiscrezioni che trapelano in rete, il programma potrebbe non tornare nella prossima stagione televisiva 2022/2023.

Detto Fatto, quindi, chiuderebbe definitivamente i battenti il prossimo 6 maggio e poi da settembre potrebbe esserci una nuova trasmissione a occupare la fascia del pomeriggio.

Stop anche per Geo: cambio programmazione Rai maggio

Novità in arrivo anche nella programmazione di Rai 3, dove il prossimo 27 maggio è prevista la messa in onda dell'ultima puntata di Geo, il programma di divulgazione scientifica che spopola nel pomeriggio della terza rete.

Dopo una stagione trionfante dal punto di vista dell'auditel, con una media che ha superato la soglia del 10% e picchi di oltre il 13% di share per diverse settimane, la trasmissione Geo saluterà il pubblico e dal 30 maggio è prevista la versione "Magazine", con il meglio dell'ultima edizione trasmessa in tv.

Il programma, però, tornerà in onda regolarmente dal prossimo settembre nel pomeriggio della terza rete Rai.

Confermatissimo, invece, l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole, la quale proseguirà la sua regolare messa in onda nella fascia dell'access prime time per tutto il periodo della stagione estiva, senza alcun tipo di pausa (a differenza di quanto accade con Il Paradiso delle signore su Rai 1).

Sempre su Rai 3, per tutto il mese di maggio e fino a metà giugno, sono confermati anche gli appuntamenti storici del prime time. È questo il caso di Chi l'ha visto, la trasmissione del mercoledì sera che continua ad appassionare una media di oltre due milioni di fedelissimi a settimana, toccando anche punte del 12% in prime time. Proseguirà anche l'appuntamento con Carta Bianca, il talk show politico condotto da Bianca Berlinguer, trasmesso il martedì in diretta tv.