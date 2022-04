Cambio programmazione in casa Rai per il prossimo maggio 2022. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda quotidiana de Il Paradiso delle signore 6, la fortunata soap opera della fascia pomeridiana che continua ad essere uno dei punti di forza del palinsesto televisivo.

Per il mese di maggio, dopo un periodo di repliche della soap opera, è previsto un lungo stop che andrà avanti per tutta l'estate e che terminerà direttamente con l'inizio della nuova stagione televisiva autunnale 2022.

Stop Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione Rai maggio 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo maggio 2022 riguarderà la messa in onda quotidiana de Il Paradiso delle Signore 6.

Gli spettatori e fan della soap opera con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, potranno continuare a vedere le puntate inedite fino al 29 aprile 2022.

A partire dal 2 maggio, invece, ci sarà spazio per le repliche della prima storica stagione della serie, risalente al lontano 2015.

La Rai, infatti, ha scelto di ritrasmettere le puntate della prima stagione de Il Paradiso delle signore, con protagonisti Alessandro Tersigni e Giusy Buscemi.

Al via le repliche de Il Paradiso delle signore, poi il lungo stop estivo

Sarà un vero e proprio tuffo nel passato per gli spettatori e fan della soap e magari una scoperta per coloro che, all'epoca, non seguivano Il Paradiso delle signore in prime time e si sono affezionati al prodotto solo con la versione daily trasmessa nel pomeriggio di Rai 1.

Tuttavia, questa fase di repliche non durerà moltissimo, dato che verrà trasmessa solo la prima stagione della soap opera che occuperà il mese di maggio.

A partire da lunedì 30 maggio, infatti, ci sarà un nuovo cambio programmazione nel palinsesto della rete ammiraglia Rai.

Dopo lo stop della soap italiana, ecco che la Rai punterà su "Sei Sorelle", una nuova soap opera importata dalla Spagna che prenderà il posto de Il Paradiso delle signore e che andrà avanti per tutta l'estate, occupando la fascia del daytime pomeridiano.

Da settembre, confermata la settima stagione de Il Paradiso delle signore

Tuttavia, i numerosissimi fan della soap italiana, possono stare tranquilli, perché le vicende di Vittorio Conti, Umberto Guarnieri e della contessa Adelaide, torneranno in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2022/2023.

E' confermata, infatti, la presenza nel palinsesto della rete ammiraglia de Il Paradiso delle signore 7, la cui messa in onda riprenderà nuovamente a partire da metà settembre, come sempre nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1.

Le riprese dei nuovi episodi della soap opera, però, cominceranno già verso metà/fine maggio e terranno impegnati gli attori per buona parte di questa estate.

Riusciranno gli intrighi, le passioni e i colpi di scena di questa settima stagione, ad entusiasmare ancora i fan della soap?

Ai telespettatori da casa spetterà l'ardua sentenza finale.

Prosegue il grande successo de Il Paradiso 6 in tv e streaming online

Intanto, però, in casa Rai si godono il successo dell'attuale sesta stagione de Il Paradiso delle signore, che continua a riscuotere un grande successo nei pomeriggi televisivi.

A distanza ormai di quattro anni dal debutto in versione quotidiana, la soap è diventata uno dei punti di forza del palinsesto della rete ammiraglia, conquistando una media che arriva a sfiorare anche il 21% di share su Rai 1.

Grandi risultati per la soap opera anche in streaming online, sul sito RaiPlay. È notizia di questi giorni che, gli episodi della soap opera sono tra i più rivisti in assoluto in streaming sia sul sito che sull'applicazione della Rai. Un successo televisivo e social per questo prodotto, confezionato in Italia, che ha saputo intercettare il gusto del pubblico.