Gli episodi della Serie TV Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel) in programmazione su Canale 5 dal 25 al 29 aprile 2022, terranno con il fiato sospeso il pubblico italiano. Dagli spoiler si evince che Sühan, quando verrà a conoscenza che suo marito Cesur ha teso una trappola a suo padre Tahsin per smascherarlo e servendosi della complicità di suo fratello Korhan, continuerà a nascondergli la sua inaspettata gravidanza.

Anticipazioni Brave and Beautiful, al 29 aprile: Cesur mette alle strette Tahsin, nessuna traccia di Sirin

Nel corso delle puntate dello sceneggiato che i telespettatori seguiranno sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 25 a venerdì 29 aprile, Tahsin, senza sapere di essere spiato da Cesur, svelerà di essere stato lui a inscenare il suicidio di Hasan Karahasanoglu per salvare la giovane Adalet dal carcere.

A questo punto il marito di Sühan non perderà tempo per ricattare il suocero, costringendolo a cedergli le quote della società che gestisce. Intanto, a proposito di quest’ultima, quando saprà che colui che ha sposato ha messo alle strette suo padre rinuncerà a dirgli di aspettare un figlio da lui. Con lui avrà un acceso confronto, in merito alle minacce che ha fatto a Tahsin, ma a causa di ciò la fanciulla perderà i sensi e sarà necessario un controllo in ospedale. Korhan verrà a sapere della gravidanza della sorella e cercherà di convincerla a mettere al corrente Cesur della novità.

Intanto Riza sorprenderà Sirin nella sua stanza, mentre avrà tra le mani la cartellina con le fotografie di Sühan.

La donna, dopo essere stata colta in flagrante, farà perdere le sue tracce, dopodiché si rifarà viva ma avrà una ferita alla testa a causa di una caduta nel bosco, una versione che non convincerà Sühan e Cesur. Successivamente Sirin prometterà a Salih di non dire nulla di Riza e dell’incidente.

Hulya abbandona suo figlio, Sühan non svela al marito di essere in dolce attesa

Hulya, invece, abbandonerà suo figlio nel giardino dei Korludag. Ad accogliere il piccolo nella sua abitazione ci penserà Tahsin, ma a occuparsene su richiesta dell'uomo sarà Cahide. Quest’ultima, tramite il test del DNA, dimostrerà al marito che è lui il padre della creatura che porta in grembo.

A questo punto Hulya, non appena incontrerà in maniera causale Riza al bar, gli dirà che non sarà mai felice senza soldi. Korhan, per far apprendere a Cesur che sua sorella è incinta, chiuderà entrambi a chiave nella sua stanza, ma purtroppo il suo intento fallirà.

Infine Sühan, quando vedrà Cahide disperata per non riuscire a tranquillizzare il piccolo Zafer, deciderà di convincere il padre a far ricongiungere il bambino con la sua vera madre: a sorpresa Tashin sceglierà di far alloggiare Hulya nella sua tenuta.