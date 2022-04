Continuano le puntate di Un posto al sole con le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda mercoledì 20 aprile su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay in streaming e anche in replica. Centrale la situazione di Chiara che, caduta nella trappola di Lara, deve fare i conti con le conseguenze del suo ricatto. Roberto, nonostante le parole di Marina, sembra irremovibile e non ha alcune intenzione di cedere. Nunzio è sempre più preoccupato per le condizioni di Chiara che, giorno dopo giorno, perde il controllo e la lucidità. Non a caso, nelle puntate di Upas che andranno in onda la prossima settimana, la giovane Petrone arriverà a toccare il fondo.

Problemi anche tra Rossella e Riccardo che, nonostante abbia deciso di chiedere la separazione giudiziale da Virginia, non si è tirato indietro quando lei lo ha baciato. Ross sta per ricevere una sgradita notizia che potrebbe cambiare per sempre la sua relazione.

Un Posto al sole puntata 5928 mercoledì 20 aprile 2022

Nella nuova puntata di Un Posto al sole di domani, Chiara sarà in profonda crisi per la trappola di Lara. Sotto effetto di sostanze, ha raccontato l'esatta dinamica dell'incidente che ha visto suo padre morire. La perfida Lara ha registrato tutto e l'ha ricattata, con la complicità del fedele alleato Roberto.

Marina ha provato a far ragionare Ferri, ma non è riuscita a ottenere nulla.

La tenace Giordano comunque non si arrenderà e cercherà di aiutare la giovane Petrone a togliersi dal grosso guaio nel quale l'hanno messa Lara e Roberto.

Chiara allo stremo delle forze

Purtroppo, le anticipazioni di Un Posto al sole svelano che Chiara sarà sempre più fragile e priva di controllo. Ormai allo stremo delle forze, non avrà nessuna risorsa da mettere in campo per salvare se stessa.

Marina sarà il suo angelo custode, mettendosi anche contro Ferri.

Nel frattempo, Renato dovrà lottare contro i postumi di una grande sbornia, ma qualcuno si ricorderà benissimo delle sue mirabolanti azioni. Che cosa avrà combinato questa volta il signor Poggi? Ci penserà Giuditta a chiarirgli le idee, ovviamente a modo suo.

Rossella davanti alla verità, spoiler Upas

Da quando è tornata a Napoli, Virginia non ha smesso di perseguitare Riccardo, certa di riconquistarlo. E finalmente per lei, il bacio, anche se strappato, è arrivato.

Le anticipazioni della puntata di Un Posto al sole che andrà in onda il 20 aprile raccontano che Crovi dovrà farsi coraggio e parlare a Rossella, mettendola al corrente di una scomoda verità. In arrivo nuovi guai per questa tormentata coppia?

Infine, Raffaele sarà ancora in crisi per via di quanto successo con Elvira e si interrogherà su ciò che prova realmente per lei.