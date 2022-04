Gustavo Rodriguez è un concorrente della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi e partecipa in coppia insieme al figlio Jeremias. Padre di Belen Rodriguez, negli anni ha fatto parlare di sé per diverse vicende, come quando nel 2018 Gustavo è scomparso facendo perdere le sue tracce. È sposato con Veronica Cozzani.

Gustavo Rodriguez: sommario

Qual è l'età di Gustavo Rodriguez? Carta d’identità

La carriera di Gustavo Rodriguez

Gustavo Rodriguez scompare nel nulla: scatta il gossip

Il matrimonio tra Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani

Gustavo Rodriguez su Instagram

Gustavo Rodriguez, la malattia e altre curiosità

Il video dell'arrivo di Gustavo Rodriguez a L' Isola dei Famosi

Nome e cognome: Gustavo Rodriguez

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Data di nascita: 1 novembre 1959

Età: 62 anni

Peso: 77 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 76 centimetri

Professione: ex pastore della chiesa anglicana argentina

Segno zodiacale: Scorpione

Curiosità: suona la chitarra e il violino

La carriera di Gustavo Rodriguez

Gustavo Rodriguez è originario di Buenos Aires e negli anni Duemila si trasferisce insieme alla famiglia in Italia, dopo il successo ottenuto dalla figlia Belen Rodriguez nel mondo dello spettacolo.

In Argentina è stato un pastore della chiesa anglicana, ma ha deciso di lasciare tutto quando Belen era adolescente. Come raccontato dalla stessa showgirl in un'intervista, a 16 anni lei fece di nascosto un provino con una casa di moda per un book di biancheria intima. Le foto vennero pubblicate e la Chiesa anglicana pose a Gustavo l'aut aut: se avesse voluto proseguire il suo percorso come pastore, avrebbe dovuto far interrompere la carriera da modella alla figlia: Gustavo scelse di abbandonare la chiesa.

In Italia si prende cura della sua famiglia, soprattutto dei nipoti Santiago e Luna Marì. Nel 2022 Gustavo partecipa insieme al figlio Jeremias a L'Isola dei Famosi.

Gustavo Rodriguez scompare nel nulla: scatta il gossip

È il marzo del 2018 e i fan della famiglia Rodriguez notano, attraverso i social, che Gustavo è sparito nel nulla.

Che fine ha fatto il padre di Belen? Il dettaglio salta all’occhio dopo la pubblicazione delle foto della cena di famiglia per festeggiare il 55esimo compleanno della mamma di Belen. La stampa inizia a interrogare la showgirl, pensa che il matrimonio dei genitori stia andando a rotoli, ma Belen ribadisce solamente, e in maniera vaga, che la mamma “non se la sente di rilasciare interviste”.

Alcuni magazine, intanto, raccontano che Gustavo sta affrontando un “fantasma del passato”: una rivelazione sconvolgente che gli ha stravolto il presente. Gli utenti social, curiosi di capire cosa stia accadendo a casa Rodriguez, iniziano a tempestare di domanda Gustavo su Instagram. L’uomo, probabilmente stanco di essere al centro dell’attenzione, svela a una utente il perché della sua sparizione: “Mia mamma sta troppo male.

Un po’ di pietà. Contenta? Basta per favore”.

Così si scopre che Gustavo si trova in Argentina per prendersi cura della madre che sta poco bene.

Il matrimonio tra Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani

Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, il 7 gennaio 2022, festeggiano 38 anni di matrimonio. Dalla loro unione nascono Belen, Jeremias e Cecilia. Nel 2019 circola un gossip secondo cui Veronica decide di lasciare Gustavo. L'uomo, infatti, non è più presente a Milano e non compare negli scatti social della famiglia Rodriguez. Dopo diverso tempo viene confermato che la coppia non si è separata e che Gustavo è tornato in Argentina per assistere la mamma malata.

Gustavo Rodriguez su Instagram

Gustavo Rodriguez ha un profilo Instagram seguito da quasi 50.000 follower.

I contenuti non sono visibili pubblicamente, in quanto il profilo è privato.

Gustavo Rodriguez, la malattia e altre curiosità

Nel 2018 i media riportano una vicenda che vede come protagonista Gustavo Rodriguez. A quanto pare l'uomo, dal balcone di casa in pieno centro a Milano, inizia a urlare e a lanciare oggetti. Dopo le prime segnalazioni al 112 sul luogo intervengono la polizia e un'ambulanza. Gustavo viene trasportato in ospedale in una condizione di "fortissima alterazione".

Gustavo è appassionato di musica e, come ha raccontato Belen in un'intervista, in passato ha fatto parte anche di un gruppo rock: Los Redondidos.

Il video dell'arrivo di Gustavo Rodriguez a L'Isola dei Famosi

Gustavo arriva a L'isola dei Famosi 16 insieme al figlio Jeremias. I due entrano ufficialmente in gioco con il classico tuffo in mare dall'elicottero.