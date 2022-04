Nicolas Vaporidis è un attore e concorrente della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi; all'interno del reality partecipa in coppia con Estefania Bernal. Nonostante il carattere ponderato e riservato, la convivenza con gli altri naufraghi non è stata molto facile. Fin da subito Nicolas ha perso le staffe con Floriana Secondi, in quanto l’ex concorrente del Grande Fratello lo accusa di avere dei privilegi all'interno del gioco.

Nicolas Vaporidis debutta nel mondo del cinema nel 2002, ma il successo arriva tra il 2006 e il 2007 con Notte prima degli esami e Notte prima degli esami - oggi.

Gli anni Duemila sono i più prolifici per la carriera di Vaporidis, che conta la partecipazione in decine di film e serie tv.

Negli ultimi anni ha rallentato i ritmi per quanto riguarda la carriera cinematografica. È diventato un imprenditore e vive tra Roma e Londra. Nella capitale inglese ha aperto due ristoranti con un menù ispirato alla tipica tradizione culinaria romana.

Vaporidis è un concorrente ufficiale de L'isola dei Famosi: è la sua prima partecipazione a un reality show.

La storia d'amore con Cristiana Capotondi: tra il 2006 e il 2007 Nicola Vaporidis e Cristiana Capotondi, oltre a essere partner sul set (entrambi sono stati protagonisti in Notte prima degli esami, ndr), lo sono stati anche nella vita privata.

La relazione con Ilaria Spada: sul set del film Questa notte è ancora nostra, Nicolas Vaporidis conosce Ilaria Spada. Tra loro nasce un sentimento, che li porta a stare insieme per un paio di mesi.

Il matrimonio con Giorgia Surina: Nicolas Vaporidis, nel 2012, sposa Giorgia Surina a Mykonos. I due si separano nel 2014 e in merito alle nozze con la conduttrice, Vaporidis dichiara: "L’ho amata profondamente e la stimo molto, è una donna eccezionale".

Nicolas Vaporidis ha un profilo Instagram seguito da 213.000 follower.

Attraverso i post racconta la sua vita divisa tra Roma e Londra.

Nicolas Vaporidis prende parte a L'Isola dei Famosi, come concorrente singolo, durante la prima puntata del 21 marzo 2022. Viste le nuove regole del reality show, che prevedono che si gareggi in coppia, Nicolas entra in gara insieme a Estefania Bernal.

Di seguito i principali episodi della sua avventura in Honduras:

Floriana e le accuse a Nicolas Vaporidis: Floriana accusa Nicolas Vaporidis di aver infranto le regole, infatti dichiara che l'attore avrebbe avuto con sé un telefonino, quando a tutti i concorrenti è stato impedito di avere contatti con l'esterno prima dell'inizio del programma. L'attore ha respinto le accuse.

È l'estate del 2017 e Nicolas Vaporidis viene paparazzato in spiaggia con in braccio una bambina.

Tutti pensano che l'attore sia diventato papà, in realtà è solo un fraintendimento, in quanto la piccola è figlia di amici.

Qualche anno fa Nicolas Vaporidis ha parlato della perdita di capelli iniziata dopo il divorzio da Giorgia Surina. Ha definito questa vicenda come un lutto che l'ha segnato gravemente, ammettendo che vedere i capelli che cadevano gli è pesato: "All’inizio rosichi un po’, poi ti arrendi e alla fine te ne sbatti e stai bene uguale. Non sei Sansone, non è nei capelli la tua forza".

È scontro tra Nicolas Vaporidis e Floriana Secondi. Quest'ultima lo accusa di essere un privilegiato e di non aver rispettato le regole, infatti dichiara che l'attore ha avuto con sé un telefonino anche quando è stato vietato dalla produzione. Vaporidis si difende e respinge le accuse.