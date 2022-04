Chi segue con attenzione Uomini e donne avrà notato che da qualche puntata nel parterre maschile non c'è più Ilie, l'uomo che era giunto per corteggiare Ida Platano. Tra i due la conoscenza era iniziata in maniera molto lenta e la dama bresciana aveva affermato di essere attratta più dal punto di vista mentale che fisico. Su questo si voleva basare il manager per conquistare Ida ma poi qualcosa è cambiato con l'arrivo o meglio il ritorno di Riccardo Guarnieri. Anche se entrambi negano un coinvolgimento emotivo, pare evidente che la loro storia non abbia ancora detto tutto e nel frattempo di Ilie si sono perse le tracce.

A spiegare che fine ha fatto ci ha pensato lui stesso attraverso una lettera. Motivi familiari ma anche difficoltà ad ambientarsi hanno spinto l'uomo ad abbandonare.

Ilie costretto a lasciare il dating show

Definendo 'teatrino' quello vissuto al centro dello studio di Uomini e Donne con Ida, Alessandro, ex corteggiatore della dama, e Riccardo, Ilie ha spiegato che, nonostante Platano negasse un coinvolgimento fisico, tra loro la conoscenza sembrava proseguire bene. L'ex cavaliere ha raccontato di una cena al ristorante proseguita in camera della dama dove i due si sono rilassati insieme ascoltando la musica. Successivamente, Ilie ha voluto accompagnare la dama in aeroporto, tra di loro si è creata molta complicità, "Il tramonto, noi così vicini, era tutto perfetto perché scattasse qualcosa ma anche in quel caso, abbiamo preferito non toccarci", ha raccontato l'ex cavaliere.

Questo è stato l'ultimo incontro tra i due, visto che un incidente di cui la madre di Ilie è stata tristemente protagonista e che ha aggravato la sua salute e problemi sul lavoro lo hanno spinto a riferire a Ida che non sarebbe più potuto rientrare in trasmissione. Ida avrebbe pianto al telefono con Ilie per questa scoperta ma per cause di forza maggiore i due non si frequentano attualmente.

Le frecciatine dell'ex cavaliere a Uomini e Donne

Ilie, però, ha voluto anche fornire alcuni altri particolari che lo hanno spinto a prendere la decisione di non tornare più a Uomini e Donne. Ilie ha elencato una serie di fattori che evidentemente non lo portano a rimpiangere la sua scelta tra cui "la mia reticenza alla trasmissione (sarei voluto scappare già dal primo giorno)", oltre che "il mio non sentirmi adeguato a certe realtà nelle quali non sarei riuscito (pur provando) a snaturare il mio essere".

Ilie a quanto pare non si sentiva per nulla a suo agio nel portare in televisione la sua sfera privata e personale. Il manager non ha trovato la sua dimensione al dating show e ancor di più non ha trovato il suo amore. Chissà che Ilie non abbia notato, alla fine, che lo sguardo di Ida dopo il ritorno di Riccardo sia cambiato in maniera evidente.