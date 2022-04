Martedì 5 aprile, su Italia1, c'è stata una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show. Come "Pupo per una sera" Barbara D'Urso ha chiamato Alex Belli. Durante la diretta era in collegamento anche Dayane Mello. Quest'ultima - amica di Soleil Sorge - ha "minacciato" di interrompere il collegamento se fosse rimasto in studio per tutto il tempo il compagno di Delia Duran.

L'accaduto

Dayane Mello sembra non tollerare Alex Belli. Il motivo? La modella brasiliana è andata su tutte le furie, perché il 38enne al Grande Fratello Vip 6 si sarebbe preso gioco della sua amica Soleil Sorge.

In una recente intervista, la diretta interessata aveva sostenuto che il duo Belli-Duran stava solamente sfruttando l'occasione del triangolo amoroso per ottenere visibilità. Inoltre, la modella aveva spiegato che era stata lei un anno fa a portare sul piccolo schermo "l'amore libero". Dunque, Alex Belli e la sua compagna stavano solo imitando lei: "Tutti mi vogliono imitare".

In occasione della puntata di martedì 5 aprile de La Pupa e il Secchione Show, Belli è stato invitato come "Pupo per una sera" mentre Mello era in collegamento perché conduce la rubrica in streaming Pupa Party.

Poco dopo l'ingresso in studio dell'ex gieffino, Dayane Mello ha sbottato contro Belli: "Non lo sopporto". La modella ha confidato di non riuscire a vedere sul piccolo schermo il volto sorridente di Alex.

A tal proposito Dayane Mello ha "minacciato" di interrompere il collegamento: "Mi rifiuto, me ne vado". A prendere in mano la situazione, ci ha pensato la conduttrice Barbara d'Urso. Una volta calmati gli animi, la puntata de La Pupa e il Secchione Show è proseguita senza intoppi.

La replica di Alex Belli

Ovviamente, Alex Belli non è stato in silenzio.

Il diretto interessato, su Twitter, ha pubblicato dei conguettii contro Dayane Mello: "Sapessi come non ti sopporto io..." Poi, l'ex attore di Centovetrine ha rincarato la dose: "Sei falsa come Giuda". Il 38enne ha sostenuto che lontano dal piccolo schermo, la modella brasiliana sfoggia sempre un grande sorriso quando incontra lui e la compagna Delia Duran: "Sorrisi falsi per depistare.

Ipocrita".

SAPESSI come non ti sopporto io!! Sei Falsa come Giuda!! Quando mi incontri fai FALSI SORRISI per depistare!! ❌ Ipocrita!!#alexbelli VS #DayaneMello https://t.co/gr5jQKY2GI — ALEX BELLI (@AXBproduction) April 5, 2022

Di recente, Alex Belli era tornato a parlare di un presunto ritorno al Grande Fratello Vip. L'ex gieffino ha precisato che in questo momento le sue priorità sono altre e sono legate al suo lavoro: "Mi piacerebbe tornare sul set di una fiction televisiva". Inoltre, il diretto interessato ha rivelato che vorrebbe tornare a viaggiare per il mondo. Tuttavia, il 38enne non aveva smentito categoricamente un ritorno al Reality Show di Signorini: "Chi lo può dire con estrema certezza? Staremo a vedere".