Quelle che andranno in onda dal 7 aprile in poi, saranno puntate imperdibili di U&D: gli appuntamenti in questione, infatti, sono stati registrati lo scorso weekend e stanno per essere trasmessi su Canale 5. Le anticipazioni che circolano in rete, informano i curiosi del fatto che Riccardo Guarnieri è tornato nel cast per cercare l'amore ma non per Ida Platano: quest'ultima si è commossa nel rivedere l'ex fidanzato e pare non abbia reagito benissimo alla notizia che lui è già uscito con una dama del parterre.

News sui prossimi appuntamenti con U&D

Continua la regolare programmazione delle puntate di U&D che sono state registrate lo scorso weekend: nei prossimi giorni, infatti, i telespettatori assisteranno a due appuntamenti davvero imperdibili, entrambi dedicati ad uno storico cavaliere che da poco è rientrato ufficialmente nel cast.

A partire da giovedì 7 aprile, dunque, il pubblico di Canale 5 vedrà il ritorno nel Trono Over di Riccardo Guarnieri: il pugliese farà il suo rientro in studio ad un anno di distanza dall'ultima volta che ci ha messo piede per rompere definitivamente con Roberta Di Padua.

La puntata in questione sarà suddivisa almeno in tre parti, quindi i fan dovranno attendere un po' prima di vedere la reazione che avrà Ida nel ritrovarsi faccia a faccia con l'ex fidanzato al quale sembra essere ancora molto affezionata.

Rumor sul malcontento della dama di U&D

Nel corso della puntata di U&D dedicata al ritorno di Riccardo, le telecamere indugeranno sulla commozione di Ida nel rivedere l'ex. Tra le altre anticipazioni che da giorno impazzano in rete su questo nuovo appuntamento con il dating-show, spicca quella riguardante il ballo che i due hanno fatto a centro studio per suggellare la serenità ritrovata.

Chi pensava che Guarnieri fosse tornato per dare l'ennesima possibilità al rapporto con Platano, si sbagliava.

Gli spoiler della seconda registrazione alla quale il pugliese ha partecipato nei giorni scorsi, fanno sapere che ha subito adocchiato una dama del parterre ed ha fatto un'uscita con lei.

Il nome della donna che ha catturato l'attenzione del bel cavaliere non è ancora stato reso noto, ma la curiosità dei telespettatori è tutta per la reazione che avrà Ida nell'assistere ai primi approcci tra il suo ex e altre donne del parterre.

Nessun ritorno di fiamma a U&D

Voci ancora tutte da confermare, però, sostengono che Ida non avrebbe fatto i salti di gioia nel sentire Riccardo parlare bene della dama con la quale è uscito la sera precedente alla registrazione: si dice, inoltre, che la parrucchiera abbia lasciato lo studio piuttosto contrariata e che l'ex l'abbia seguita per rassicurarla.

Queste informazioni non hanno ancora trovato riscontri nelle anticipazioni delle ultime riprese di U&D, soprattutto perché il confronto tra i due ex sarebbe avvenuto a ridosso del backstage e nel momento in cui Maria De Filippi aveva già interrotto la puntata chiedendo a Tina di salutare.

Nonostante il ballo che hanno fatto, sembra che non ci siano grosse chance di riavvicinamento tra Guarnieri e Platano: il cavaliere, in particolare, ha precisato di essere tornato nel programma per cercare la persona giusta, una donna con caratteristiche che la bresciana non ha, per questo il loro tormentato amore è finito più di due anni fa.

Per quanto riguarda Ida, non si è saputo più nulla della sua giovane frequentazione con Ilie: dopo aver accantonato Alessandro Vicinanza, la dama ha accettato il corteggiamento di un signore romano che sin da subito è stato molto carino con lei. Questo almeno fino al ritorno di Riccardo, che ha sicuramente scombussolato la nuova protagonista del Trono Over.