Sangiovanni è stato ospite di Mara Venier durante la puntata di Domenica In del 10 aprile, ma diversi dettagli hanno insospettito il pubblico a casa, e non solo. La padrona di casa stessa ha notato uno sguardo un po' spento nel giovane vicentino che era su Raiuno per promuovere il suo nuovo album Cadere Volare. Zia Mara ha subito chiesto al suo ospite se fosse triste e, sebbene lui abbia smentito, Venier ha insistito ancora una volta prima di lasciare il posto alla musica. Ha poi sottolineato di non aver fatto alcun tipo di domande conoscendo quanto Sangio sia restio a parlare della sua vita privata.

Lo sguardo un po' spento dell'artista

Sangiovanni ha fatto ingresso nello studio di Domenica In, accolto da Mara. Erano presenti in studio anche i suoi genitori. La conduttrice immediatamente ha notato il diverso taglio di capelli, ma era già informata del fatto che il cambio look fosse arrivato durante una vacanza alle Maldive. Raccontando i prossimi impegni del diciannovenne, che includono molti live, e mostrando il vinile dell'album uscito lo scorso 8 aprile, Venier ha notato qualcosa di strano nel suo ospite. Il sorriso di Sangio c'era ma non era convincente a quanto pare.

"Va tutto bene?", ha chiesto Mara e sebbene Sangiovanni abbia prontamente risposto di essere contento, la conduttrice di Raiuno non è rimasta soddisfatta della risposta.

"Sei sicuro? Non ti vedo tanto contento", ha proseguito Venier. E per la seconda volta l'artista ha ribadito di essere sereno. Anche sui social molti hanno visto il cantautore un po' sottotono, ma Mara non ha indagato oltre anzi ha preferito lasciare la parola alla musica visto che le domande sulla vita privata non sono gradite al diciannovenne.

L'esibizione di Sangio

Durante l'esibizione, il mondo dei social ha storto un po' il naso e il motivo è presto detto. Sangio, secondo molti utenti, si sarebbe esibito in playback, una scelta non usuale per l'artista.

L'ospitata di Sangiovanni, molto breve, si è conclusa con un abbraccio a Mara e senza fare il minimo cenno a Giulia.

Quando la ballerina era stata ospite negli studi della Rai, al contrario si era parlato molto del giovane e Stabile non era apparsa per nulla infastidita anzi aveva anche ricevuto un videomessaggio da parte del fidanzato. I fan della coppia, però, possono stare tranquilli: la collanina con il nome della giovane romana era ancora al collo di Sangio, segno che tutto procederebbe bene.