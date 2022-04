Questa sera, lunedì 11 aprile, andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi condotta per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. Ad affiancarla in studio con le loro opinioni sempre pungenti e dirette, gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Tante le cose che accadranno nel corso della lunga diretta che vedrà approdare sulle spiagge honduregne due nuovi naufraghi pronti a iniziare la loro avventura sull'isola. Inoltre, non mancheranno scontri, confronti e un'importante novità: i naufraghi verranno divisi. Non bisogna poi dimenticare il televoto e le nuove nominations.

Due nuovi naufraghi si uniranno al gruppo e ci sarà il verdetto del televoto

Innanzitutto, nel corso della puntata le coppie di naufraghi protagoniste di questa edizione verranno divise. Dunque, chi prima giocava insieme formando un unico concorrente da questo momento si ritroverà l'uno contro l'altro. Ci saranno infatti due squadre avversarie. Tra tutte le coppie, solo una avrà la possibilità di restare unita. Chi sceglierà di continuare a giocare insieme o chi avrà questa possibilità? Questa sera avremo la possibilità di scoprirlo.

Secondo le anticipazioni apparse sul web pare che due nuovi naufraghi sbarcheranno in Honduras. Si tratta di Licia Nunez, attrice de Le tre rose di Eva ed ex compagna di Imma Battaglia, che ha già partecipato a un reality targato Mediaset, il Grande Fratello Vip.

Il secondo naufrago invece è Marco Senise, conduttore televisivo, ex volto della trasmissione Forum. Spazio poi al verdetto del pubblico che decreterà chi dovrà abbandonare l'Isola tra Floriana Secondi e Clemente Russo e Ilona Staller e Nicolas Vaporidis. Ci saranno poi le nuove nomination coordinate da Alvin e non mancheranno le prove che i naufraghi dovranno affrontare.

Il maltempo potrebbe mettere a rischio la diretta di questa sera?

Fino all'ultimo però, potrà esserci la probabilità che la puntata di questa sera possa saltare. Guardando le storie pubblicate dall'inviato Alvin sul suo profilo Instagram, si scopre che in Honduras le condizioni meteorologiche non sono di certo delle migliori.

Un forte nubifragio infatti si è abbattuto sulle spiagge honduregne mettendo in grossa difficoltà i naufraghi. Inoltre, c'è stata anche un'invasione di granchi. Già nei giorni scorsi gli abitanti delle spiagge erano stati portati al riparo a causa del forte maltempo che aveva colpito l'Honduras. Le nuvole nere e la pioggia fitta potrebbero mettere a repentaglio il collegamento in diretta con la conduttrice Ilary Blasi. La puntata si farà? Non resta che aspettare questa sera per scoprirlo.