Giovedì 14 aprile sarà trasmessa su Rai 1, subito dopo l'edizione serale dei "Soliti Ignoti- Il ritorno", la terza puntata della Serie TV italiana "Don Matteo". La seconda puntata ha ottenuto ottimi risultati, con oltre 5 milioni e mezzo ed uno share superiore al 26% di share. In base alle trame del terzo episodio del 14 aprile, Marco capirà di amare profondamente Anna e tenterà di tornare insieme a lei. Sia Valentina che Cecchini lo aiuteranno nel suo intento, pur avendo divergenze di vedute sui metodi da usare. Inoltre Cecchini avrà dei vistosi problemi alla vista, ma avrà paura di sottoporsi all'intervento e Don Matteo lo rassicurerà.

Trame 'Don Matteo': Natalina in ansia per le sorti di Olga Valon

Il 14 aprile andrà in onda su Rai 1 alle ore 21:25 il terzo appuntamento della tredicesima stagione della fiction tv "Don Matteo". In base alle trame del terzo episodio dal titolo "Il sacrificio della regina", nella città di Spoleto non si parlerà d'altro che della finale di scacchi. La vincitrice sarà la giovane Olga Valon, della quale all'improvviso si perderanno le tracce. Nessuno avrà sue notizie e con il passare delle ore, aumenterà la sensazione che possa esserle successo qualcosa di brutto.

Ad essere seriamente preoccupata per Olga sarà Natalina, la quale ha un rapporto speciale con lei. Infatti la donna considera Valon come sua figlia, in quanto anni prima l'ha adottata a distanza.

L'impegno non si era fermato qua, poiché ha fatto di tutto per farla venire in Italia. Nel frattempo Federico dovrà far fronte ad una problematica riguardante il passato di Greta.

Anticipazioni: Don Matteo cerca di rassicurare Cecchini in vista dell'operazione alla vista

Secondo le anticipazioni della terza puntata, Marco tenterà di fare chiarezza sulla sua vita.

Capirà di essere perdutamente innamorato di Anna e l'unica cosa che ha intenzione di fare è quella di riconquistare il suo cuore. Sia il maresciallo Cecchini che Valentina saranno al suo fianco, pronti a sostenerlo. Tuttavia i due non riusciranno a trovare un punto di incontro per aiutare al meglio l'amico.

Tra le altre cose, in base al trailer vedremo come Cecchini spronerà il PM Nardi a vincere il torneo di tennis con Anna, in quanto questo gli consentirà di passare un fine settimana ad Ischia con lei.

Intanto il capitano chiederà a Marco di festeggiare insieme la vittoria, ma la interromperà Valentina dicendole che è impegnato con lei a cucinare il pokè. Olivieri vedrà tra l'altro la ragazza e Marco scambiarsi un bacio. In tutto questo Cecchini mostrerà dei chiari problemi alla vista, presentandosi a lavoro con due scarpe di colore diverso, prendendo a lavoro una bambina diversa da Ines e tentando di chiamare l'unità cinofila con una calcolatrice. Infine il maresciallo di fronte a questa situazione accetterà il consiglio del capitano di recarsi presso uno specialista, ma non mancherà di manifestare a Don Matteo tutta la sua preoccupazione per l'operazione ed il parroco gli dirà di non avere paura.