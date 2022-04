"Ha detto che sono una manipolatrice ed uso mio figlio". Alta tensione nella villa dove convivono i protagonisti de La Pupa e il secchione show con Paola Caruso che è venuta alla mani con Mila Suarez dopo un'affermazione dell'ex di Alex Belli che l'ha accusata di strumentalizzare il figlio.

La vicenda, verificatasi a poche ore dalla puntata del 12 aprile, è stata ricostruita da Barbara D'Urso nel corso di Pomeriggio 5. "Sono stata svegliata questa mattina dalla notizia della lite pesante tra Mila e Paola nella notte. Una discussione che è sfociata in un'aggressione che comporterà delle conseguenze", ha spiegato la conduttrice del programma che va in onda il martedì sera su Italia 1.

La fashion influencer nata a Casablanca è rimasta in gara con il preciso compito di far "scoppiare" una delle coppie in gara e, oltre a discutere con Paola Caruso, è ai ferri corti con Marialaura De Vitis per essersi avvicinata a Gianmarco Onestini.

Paola Caruso in lacrime: 'Mi ha detto che strumentalizzo mio figlio'

Paola Caruso rischia di chiudere in anticipo la sua avventura a La pupa e il secchione show per aver aggredito Mila Suarez al culmine di una furiosa lite. Per ora Barbara d'Urso ha anticipato che ci sarà un provvedimento disciplinare senza entrare nei dettagli. In un confessionale la showgirl ha spiegato i motivi per i quali ha perso il controllo fino a reagire in maniera scomposta nei confronti della compagna di avventura.

"Mi ha provocato tutto il tempo dicendomi qualunque cosa. Ad un certo punto mi ha accusato di essere una manipolatrice e di strumentalizzare mio figlio. Mi sento mortificata ed umiliata", ha detto tra le lacrime Paola Caruso che ha ammesso di aver sbagliato. "Non si deve mai perdere il controllo".

A dividere le due protagoniste de La pupa e il secchione è stato Mirko Gangitano, fidanzato di Guenda Goria.

"Mi sono alzato e sono riuscito a portare via Paola e poi è arrivato anche Aristide Malnati. Ad una provocazione non si può reagire in maniera aggressiva".

La showgirl e Mila Suarez divise da Mirko Gangitano

Alla furiosa lite ha assistito anche Gianmarco Onestini che ha spiegato che Paola Caruso ha perso il controllo per le parole di Mila Suarez.

"Si è arrabbiata e sono arrivati fino alle mani. Il fatto di picchiarci non si può mai appoggiare, la violenza non è un mezzo", ha aggiunto il 25enne bolognese.

Una reazione che farà scattare un provvedimento disciplinare come anticipato da Barbara d'Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 12 aprile.

"Ci sarà una busta brutta come dico io ma non vi dico per chi. C'è stato un contatto fisico e pare che sia volato uno schiaffo", ha precisato la conduttrice televisiva che non ha escluso che sia adottata una misura disciplinare per entrambe le protagoniste de La Pupa e il secchione show. "Ora c'è un clima di grande nervosismo e sia Paola che Mila sono agitate".

Sulla vicenda si è soffermato anche Alessandro Cecchi Paone: "Non so quale sarà la punizione ma spero sia durissima. Non si può portare la violenza fisica in diretta televisiva".