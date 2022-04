Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, rivelano che Ida e Riccardo continueranno a essere al centro della scena e dell'attenzione mediatica.

Quello che sembrava essere un rapporto definitivamente naufragato, sarà nuovamente al centro delle dinamiche di questa edizione del dating show Mediaset, condotto da Maria De Filippi.

Tra i due, infatti, ci sarà un nuovo riavvicinamento che farà ben sperare per il futuro e in vista di un possibile ritorno di fiamma anche se, tuttavia, Tina Cipollari ha subito bacchettato la coppia.

Riccardo di nuovo in crisi per l'ex Ida: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda durante le prossime settimane di aprile, rivelano che Riccardo e Ida si ritroveranno a passare del tempo insieme.

Al termine di una delle ultime registrazioni del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, i due protagonisti del trono over si sono ritrovati di nuovo insieme in studio, dove hanno avuto modo di parlare a "quattr'occhi", senza subire interferenze da parte degli opinionisti oppure degli altri protagonisti del trono over, che spesse volte si intromettono nei loro discorsi.

Un incontro chiarificatore per Ida e Riccardo, che potrebbe far ben sperare in vista di un possibile ritorno di fiamma auspicato dai fan.

Sta di fatto che, tale situazione non è passata inosservata: Riccardo, infatti, non ha nascosto di essere in crisi e in confusione dopo questo riavvicinamento che c'è stato con Ida.

Tina si scaglia contro Riccardo e Ida: anticipazioni Uomini e donne

Come se non bastasse, il cavaliere ha scelto di interrompere la frequentazione con una nuova dama che aveva scelto di iniziare a conoscere al di fuori dello studio di Uomini e donne, per capire se poteva esserci davvero un feeling.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che questo riavvicinamento tra Ida e il suo ex Riccardo, non sarà affatto ben visto da Tina Cipollari.

L'opinionista, che non è mai stata tenera nei confronti di Ida Platano, non le manderà a dire e bacchetterà i due protagonisti del trono over per quello che sta accadendo nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Grande successo di ascolti per il ritorno di Riccardo a U&D

Cosa succederà a questo punto? Ci sarà un ritorno di fiamma ufficiale nel corso delle prossime puntate oppure no?

In attesa di scoprirlo, va segnalato che le puntate di Uomini e donne dedicate al ritorno in scena di Riccardo Guarnieri, sono state premiate dal punto di vista Auditel.

Con una media del 25% di share, sembra proprio che gli spettatori del programma di Canale 5, abbiano gradito il ritorno in scena del cavaliere siciliano.