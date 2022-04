Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 2 a venerdì 6 maggio ci saranno importanti colpi di scena che riguarderanno i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, dopo avere visto fallire i suoi piani, Lara vorrà vendicarsi di Roberto e Marina. Per raggiungere il suo intento, l'imprenditrice cercherà di allearsi con Fabrizio e, per convincere Rosato, tirerà fuori un asso nella manica. Martinelli, infatti, mostrerà al marito di Marina la lettera che sua moglie ha scritto a Ferri.

A quel punto, Fabrizio sarà sconvolto e vorrà separarsi al più presto dalla consorte.

Un posto al sole, anticipazioni al 6/5: Lara vuole stringere un accordo con Fabrizio

L'alleanza e l'idillio fra Lara e Roberto terminerà. Il ritorno di Marina Giordano a Napoli ha scombussolato i piani di Martinelli e ha stravolto, ancora una volta, la vita di Ferri. Lara desiderava sottrarre l'albergo del gruppo Petrone e aveva losche mire sull'ingente patrimonio di Chiara ma, purtroppo, i suoi progetti sono andati in frantumi. Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda in televisione fino al 6 maggio, Lara escogiterà un nuovo piano per raggiungere i suoi obiettivi e tenterà di stringere un accordo con Fabrizio Rosato.

Un posto al sole, trame al 6/5: Lara mostra a Fabrizio la lettera di Marina per Roberto

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse nella prima settimana di maggio, Martinelli tenterà di allearsi con Fabrizio e vorrà vendicarsi di Marina e Roberto. Come mai Rosato dovrebbe stringere un accordo con l'imprenditrice, acerrima nemica di sua moglie?

Lara avrà una carta da giocare, che permetterà a Fabrizio di entrare in affari con Martinelli. A tal proposito, Lara mostrerà al marito di Giordano la lettera, scritta da sua moglie e rivolta a Ferri. Nella missiva, recuperata dal cestino dell'immondizia dell'ufficio, c'era scritto nero su bianco quanto accaduto fra i due imprenditori e il ritorno di fiamma avuto recentemente.

Un posto al sole, puntate al 6/5: Fabrizio vuole separarsi da Marina

A quel punto, Fabrizio verrà a sapere la verità sul tradimento di sua moglie con l'ex marito. Rosato, pertanto, chiederà delucidazioni a Marina, chiedendole quali siano i suoi sentimenti per Roberto. Giordano non verrà a conoscenza del piano escogitato da Lara e cercherà di convincere Fabrizio a non pensare che Ferri c'entri nei loro problemi coniugali. Purtroppo, però, l'imprenditore non crederà alle parole di sua moglie e sarà talmente arrabbiato da volere accelerare le pratiche della separazione. Nel frattempo, il marito di Marina continuerà a non riuscire a dimenticare le parole scritte da marina nella lettera per Roberto e potrebbe ricascare nuovamente nell'alcol. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se Marina ricadrà nelle braccia del suo ex marito o se riuscirà a salvare il suo matrimonio con Fabrizio.