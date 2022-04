È di pochissime ore fa il primo post sui social network in veste di mamma di Eliza Taylor, interprete del personaggio di Clarke Griffin nella serie tv "The 100".

L'attrice australiana classe 1989 - nella serata del 5 aprile - si infatti è mostrata su Instagram, postando una foto in cui tiene in braccio il suo bambino, avuto a marzo dal marito e collega Bob Morley, con la didascalia “momming”.

Il post su Instagram di Eliza Taylor in versione mamma

L’attrice, che nelle ultime settimane aveva tenuto privata questa parte della sua vita, ha ora deciso quindi di condividere con i suoi follower un frammento della sua esperienza da mamma.

La notizia della nascita del bambino, di cui ufficialmente non è stato diffuso per ora né il nome né il sesso, circola dallo scorso 19 marzo.

L’attore australiano classe 1984 Bob Morley non si è invece praticamente mai esposto pubblicamente circa la nascita del figlio, se non in un post Instagram in cui, un paio di mesi fa, annunciava la gravidanza scrivendo: “Preparandoci per il più grande ruolo di sempre”.

Eliza Taylor e Bob Morley: dal set insieme al matrimonio nel 2019, ora sono genitori

Eliza Taylor è sposata con il collega Bob Morley dalla primavera del 2019; i due si erano conosciuti sul set della serie tv "The 100" (andata in onda dal 2014 al 2020), dove erano i co-protagonisti: lui interpretava i panni di Bellamy Blake, lei di Clarke Griffin.

Quando si conobbero, i due attori erano inizialmente fidanzati con altre persone, poi successivamente si misero insieme.

La coppia il 6 giugno 2019 aveva rivelato di essersi sposata in gran segreto, il 5 maggio precedente, alle Hawaii, quindi lontano dai riflettori. Il matrimonio tra i due attori procedeva bene, quando nel 2020 la coppia aveva fatto sapere di aver subito un aborto spontaneo.

Circa due anni dopo, precisamente questo 7 febbraio 2022, la coppia aveva poi annunciato sui social di essere nuovamente in attesa di un bambino. Il 19 marzo Eliza ha poi pubblicato una foto raffigurante il piedino del neonato, annunciando di fatto così ai propri follower, di essere diventata mamma per la prima volta. Non si sa ancora la data effettiva della nascita del pargolo, così come non è stato comunicato il nome, né se si tratti di un maschio o di una femmina.

Il post su Instagram di ieri 5 aprile di Eliza Taylor è invece il primo dell'attrice australiana assieme al pargolo, che comunque non viene mostrato in volto.