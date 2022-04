Pochi giorni fa l’attrice e cantante Jennifer Lopez è stata vista mentre era in giro con sua figlia. A catturare l’attenzione dei paparazzi è stato un presunto anello di fidanzamento avvistato alla mano dell’attrice. La news è stata inizialmente lanciata dalla rivista TMZ, che ha aggiunto come, una volta accortasi dei paparazzi, Jennifer abbia girato l’anello verso il palmo della mano cosi da non far vedere il diamante.

Il futuro della coppia

I due attori una volta tornati insieme hanno deciso di andare a convivere, e qualche mese fa hanno comprato una villa dal prezzo di 55 mila dollari, con 10 camere e 17 bagni a Bel-Air, una zona di Los Angeles.

A far parlare di un ipotetico passo avanti della coppia però, era già stata una foto risalente al red carpet del film “Marry me”, regia di: Kat Coirò, uscito nelle sale l’11 febbraio 2022, dove Jennifer Lopez era protagonista nei panni di Kat Vladez. Durante quel red Carpet la coppia fece una foto abbracciata proprio sotto la scritta “Marry me” ossia “sposami”. Ciò mandò in delirio i fans, che iniziarono a pensare che ci potesse essere qualcosa di più sotto quella foto.

La storia tra Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Il donatore di questo anello sarebbe proprio Ben Affleck. Jennifer e Ben sono una coppia di vecchia data. I due attori si conobbero nel 2002 sul set di “Gigli”, in cui vinsero un Razzie Awards, l'esatto opposto degli Oscar, come “peggior coppia”.

Si fidanzarono poi ufficialmente nel luglio 2003, ma le nozze non avvennero mai poiché i due si lasciarono prima del matrimonio nel 2004, in quanto Ben non si sentiva pronto al grande passo.

Entrambi ebbero altre relazioni, Ben ebbe 3 figli dalla ex-moglie Jennifer Garner, con la quale si separò nel 2015 e Jennifer Lopez ebbe 2 gemelli con l’ex marito Marc Anthony.

Nel 2021 dopo l’ufficializzazione dell’imminente matrimonio tra Jennifer Lopez e il suo ex Alex Rodriguez, Ben riscrisse alla sua vecchia fiamma e sebbene dal tono delle email scambiate, il rapporto tra i due sembrasse essere del tutto amichevole, qualcosa cambiò rapidamente e Jennifer annullò il suo matrimonio.

Di li a poco Ben iniziò ad essere avvistato mentre visitava la casa di Jennifer circa 3 volte a settimana.

Anche se in un primo momento i due smentirono la news di un ritorno di fiamma, dichiarando di essere “solo amici”, vennero poi scoperti e fotografati dai paparazzi mentre si baciavano, durante le vacanze estive, trascorse a Miami ed in Montana.

L’attore oltretutto nell’ultimo periodo è stato visto con al polso l'orologio regalatogli da Jennifer, vent’anni fa, per l’uscita del videoclip di “Jenny from the Block”