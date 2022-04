Martedì 5 aprile, su Italia1, è andata in onda la quarta puntata de La Pupa e il Secchione Show. Tra i concorrenti presenti in studio - anche se eliminata - c'era Vera Miales. La "Pupa" ha confidato a Barbara D'Urso di essersi presa una pausa dal compagno Amedeo Goria. La 37enne ha ammesso di non avere gradito i gesti affettuosi del compagno con Stella Starlite - migliore amica di Alex Belli e Delia Duran.

Lo sfogo della modella

Durante la quarta puntata, Vera Miales era presente in studio con Nicolò Scalfi. La coppia è stata eliminata da La Pupa e il Secchione, ma la concorrente ha chiesto di dare una seconda possibilità al "Secchione".

Il motivo? La 37enne crede che Nicolò sia stato penalizzato dalle dinamiche riguardanti la vita privata di Miales.

Per questo motivo, la "Pupa" è tornata ospite. Incalzata da Barbara d'Urso, la diretta interessata ha spiegato di essersi presa una pausa da Amedeo Goria. Vera ha fatto sapere di essere venuta a conoscenza che quando si trovava nella villa romana, il suo compagno (ex marito di Maria Teresa Ruta) si è avvicinato a Stella Starlite - migliore amica di Alex Belli e Delia Duran. A tal proposito, la 37enne ha affermato: "Io stavo chiusa in casa e lei ha sbaciucchiato il mio fidanzato..." Ovviamente, la modella ha ammesso che la cosa non le ha fatto piacere.

Successivamente, Miales ha confidato che Amedeo è molto bravo a girare e rigirare gli amori: "Io sono per l'amore classico.

Che tipo di amicizia è con Stella? Fatta di lingue".

Alex Belli difende Goria

In puntata, era ospite come "Pupo per una sera" Alex Belli. Il diretto interessato ha spezzato una lancia a favore di Amedeo Goria. Il 38enne ha precisato che quando Vera Miales ha conosciuto il giornalista, sapeva benissimo come la pensava sull'amore.

Dunque, se Amedeo si è avvicinato a Stella non può essere risentita. Nel momento in cui credeva nell'esclusività del suo rapporto, non doveva intraprendere una storia con Goria.

La versione di Amedeo

Contattato da Novella 2000, Amedeo Goria ha ammesso che i rapporti con Vera Miales si sono raffreddati quando la 37enne è stata eliminata da La Pupa e il Secchione Show.

Il diretto interessato è convinto che la sua storia d'amore non sia arrivata definitivamente al capolinea.

In merito all'amore libero, Goria ha ammesso: "Ho sempre voluto vivere con lei un amore altruistico non egoistico. Non poterlo fare mi ha fatto soffrire". Il 68enne non ha nascosto di essere molto attratto fisicamente dalla compagna, tanto che gli dispiacerebbe perderla. Al tempo stesso, però, il giornalista ha dichiarato: "Non posso costringerla a stare con me".

Per quanto riguarda Stella Starlite, Amedeo Goria ha precisato che Vera era a conoscenza dei loro incontri: "Sono affettuoso con tutte le donne che conosco".