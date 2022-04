Non accennano a placarsi le chiacchiere su una coppia che si è formata nella casa del Grande Fratello Vip pochi mesi fa. Lulù e Manuel starebbero attraversando un periodo felice, ma a quanto pare ci sarebbero alcuni problemi tra la principessa e la famiglia Bortuzzo. Intervistata di recente, Lulù ha confermato che il padre del fidanzato non la accetterebbe e anche per questa ragione ha deciso di bloccare Franco Bortuzzo sui social network. Il nuotatore non si è ancora esposto per commentare i tanti Gossip che stanno circolando sulla sua vita privata.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Alessandro Rosica è stato il primo a lanciare il gossip sulla presunta crisi che starebbero vivendo due protagonisti della sesta edizione del GF Vip.

Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, l'esperto di cronaca rosa ha fatto sapere: "Aria di crisi tra Manuel e Lulù. Il motivo? La famiglia di lui non accetterebbe né tanto meno vedrebbe di buon occhio la principessina etiope e le sue amicizie".

Secondo l'esperto, il nuotatore sarebbe rattristato dal gelo tra i suoi parenti e la fidanzata, ma per ora la rottura definitiva non ci sarebbe ancora stata.

La sorella di Clarissa e Jessica continua a fare dichiarazioni d'amore pubbliche a Bortuzzo (l'ultima sotto alla foto che il ragazzo ha pubblicato sui social il 12 aprile), ma la sensazione di molti fan è che ci sia davvero qualcosa che non va, soprattutto nell'umore del giovane.

Le dichiarazioni dell'ex concorrente del GF Vip

A poche ore di distanza dalla diffusione dello "scoop" di Rosica, Chi ha pubblicato l'intervista che Manuel e Lulù hanno rilasciato a un mese dalla fine del GF Vip.

La principessina Selassié ha confermato di aver bloccato su Instagram il suocero Franco e ne ha spiegato il motivo.

"Per me non è obbligatorio avvicinarsi a una persona se non ti capisci. Io sono molto vera, non so fingere", ha esordito la giovane nel racconto di quello che è successo tra lei e la famiglia del compagno dopo la fine del reality Mediaset.

"Io cerco di essere amichevole, ma abbiamo mentalità diverse.

Vedo che c'è un atteggiamento di chiusura, non vengo accettata e questo mi dispiace" ha aggiunto Lulù nello sfogo

L'amore nato tra le mura della casa del GF Vip

Lulù, dunque, ha confermato che non corre buon sangue tra lei e la famiglia Bortuzzo, tant'è che lei è arrivata al punto di bloccare sui social network il suocero.

Il signor Franco non ha mai nascosto i suoi dubbi sulla principessina e su quanto sia diversa dal figlio: l'uomo è stato anche molto criticato dai fan della coppia per non aver mai sostenuto la storia d'amore tra Manuel e Lucrezia, né quando i due erano nella casa di Cinecittà né dopo che il programma è finito.

L'unico a non essersi ancora esposto su tutte queste chiacchiere è il giovane nuotatore.

Se Selassié non fa altro che dichiarare amore al fidanzato su Instagram, lui è più reticente e preferisce mostrarsi mentre si allena in palestra oppure quando cena con gli amici Aldo e Gianmaria.

In questi giorni, inoltre, Manuel è a Treviso (città d'origine della famiglia Bortuzzo) e Lulù non è con lui: la ragazza è rimasta a Roma con le sorelle Jessica e Clarissa, probabilmente nell'attesa che la sua dolce metà torni presto a vivere con lei nella casa che hanno affittato e nella quale hanno iniziato una convivenza subito dopo la finale del reality di Canale 5.