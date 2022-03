Sta per volgere al termine l'edizione vip numero 6 del reality che accende i riflettori della casa più spiata d'Italia: Grande Fratello Vip. Ben 49 le puntate che hanno portato il cast numerosissimo di celebrity italiane, condotto da Alfonso Signorini, a rimanere in 6 persone.

Televoto ancora aperto

Per due di loro, Giucas Casella e Jessica Selassiè, l'accesso alla finale sarà deciso dal televoto che verrà chiuso durante la puntata di stasera 14 marzo. Gli altri 4 (Delia, Lulù, Davide, Barù) sono già finalisti e dovranno attendere l'esito per sapere chi sarà il quinto concorrente con cui dovranno sfidarsi per vincere quest'edizione del reality.

Resterà questa però una delle edizioni, sicuramente più lunghe nella storia del reality nella televisione italiana, ma che sicuramente ci ha riservato più colpi di scena; non da ultimo l'eliminazione a pochi passi dalla semifinale di quella che potremmo definire la "concorrente chiave" di GFVip6: Soleil Sorge.

La love story più discussa della Casa

Se andiamo infatti a ripercorrere le giornate di reclusione dei personaggi dal 13 Settembre 2021 noteremo come la maggior parte dei "giochi" dentro la casa abbiano girato intorno alla "chimica artistica" (così loro l'hanno definita" tra Soleil e Alex Belli. Tra baci, abbracci, liti e chiarimenti i due non si sono fatti mancare niente all'interno della casa, ricevendo la piena curiosità del pubblico, ma anche riuscendo a influenzare i rapporti con e tra gli altri concorrenti.

Ad aggiungersi poi al quadretto è arrivata la moglie (o forse ex) di Alex, Delia Duran, che entrata come partecipante al gioco è diventata in poche puntata una dei finalisti.

Ricorderemo poi la tanto agognata, ma con lieto fine, love story tra Lulù e Manuel: lui che prima sembrava non volesse saperne, ma che poi ha ceduto alle lusinghe della bella principessina.

Gli ascolti del programma

Ma il pubblico come ha reagito a questi sei mesi di trasmissione? Sicuramente all'inizio le storie avvincenti e il cast molto promettente hanno fatto sì che la curiosità del pubblico fosse sintonizzata su Canale5. Qualche storia forse è stata un po' troppo "trattata" quasi a divenite ridondante. L'esempio è il disappunto social sulla storia di Alex, Soleil e Delia che è stata "spolpata" fino all'osso e anche gli ascolti l'hanno fatto percepire.

Ascolti però che sono poi tornati, grazie all'abilissima mano degli autori, a crescere facendo sì che la media share delle 48 puntate (finale esclusa) si aggiri intorno al 20,7% con più di 3 milioni di spettatori medi. Tuttavia non male per un programma così duraturo che rischia prima di fidelizzare e poi stancare col doppio appuntamento settimanale in palinsesto.

Dobbiamo però citare le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che tra commenti pungenti e liti intestine hanno fatto la loro parte nella buona riuscita dello show.

Non resta quindi che attendere la puntata di stasera in prima serata con Canale 5, che vedrà come ospite Barbara d'Urso per sapere chi vincerà. E chissà, se come si vocifera, sarà proprio Barbara a investire in diretta Soleil del ruolo di giurata per La Pupa e il Secchione Show, il nuovo programma in partenza dal 15 Marzo su Italia1.