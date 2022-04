Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassié starebbero considerando varie proposte professionali nel mondo dello spettacolo dopo l'avventura vissuta nel Grande Fratello Vip 6. L'esperienza nella casa più spiata d'Italia ha cambiato totalmente la vita delle tre principesse etiopi. Le tre ragazze non erano, infatti, molto conosciute in televisione e ora stanno vivendo un momoneto di popolarità. Jessica ha addirittura vinto il Reality Show condotto da Alfonso Signorini, mentre Lulù ha trovato l'amore nel loft di Cinecittà in Manuel Bortuzzo. Clarissa, invece, ha dimostrato di avere un carattere forte.

La loro presenza nel programma targato Mediaset è stata fortemente voluta da Alfonso Signorini e hanno lasciato il segno grazie alla loro determinazione.

Il documentario-sit com incentrato su Jessica, Lulù e Clarissa

Le tre ragazze protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello ora sono pronte a lavorare con una certa continuità nel mondo dei piccoli schermi. Il settimanale 'Vero' ha riportato che Jessica, Lucrezia e Clarissa starebbero, infatti, considerando varie proposte a livello professionale. Tra le numerose offerte potrebbe essere stato raggiunto già un importante accordo in base al quale durante la prossima estate, le tre principesse etiopi dovrebbero essere impegnate con le riprese di una serie televisiva Sky incentrata su di loro.

Il progetto sarebbe un format a metà fra un documentario e una sit-com che andrebbe, poi, in onda in autunno. La vincitrice del GF Vip 6, così come le altre due sorelle non hanno ancora confermato né smentito. Tranne Clarissa che è stata eliminata dal gioco, pur trascorrendo molto tempo nella casa più spiata d'Italia, Jessica e Lucrezia hanno vissuto il reality show per tutti i sei mesi e stanno cercando di ritrovare la loro quotidianità dopo che questa popolarità, in seguito al programma, ha finito per travolgerle.

Lulù convive con Manuel Bortuzzo

Nella quotidianità dopo l'avventura nel Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié, sono andati a convivere. La loro relazione d'amore è nata all'interno del loft di Cinecittà in seguito a tantissimi alti e bassi. La principessa etiope ha da subito cercato di conquistare il cuore del nuotatore che, d'altra parte, non era molto convinto.

Ma, successivamente, Bortuzzo si è lasciato andare e si sta dimostrando veramente tanto innamorato di Lulù, tanto da iniziare questo progetto di vita insieme. Il 23 enne ha compiuto delle modifiche al suo appartamento per accogliere a braccia aperte la ragazza sognando una famiglia.

A livello sentimentale, invece, Clarissa e Jessica sono ancora single. Continua a far discutere il rapporto fra la vincitrice del reality show e Barù Gaetani, un legame che dentro la casa più spiata d'Italia non ha mai oltrepassato l'amicizia e ci si chiede cosa accadrà in futuro fra i due.