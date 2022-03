Il Grande Fratello Vip 6 è finito nella puntata conclusiva di ieri, lunedì 14 marzo 2022. A vincere è stata Jessica Selassié su Davide Silvestri. Terzo classificato Barù, quarta invece Delia Duran. Quinto posto, invece, per Lucrezia Selassié che ha vissuto, comunque, una serata emozionante, grazie alla sorpresa che le ha riservato il suo ragazzo, Manuel Bortuzzo. Sorprese che, come in ogni puntata finale del Reality Show, hanno coinvolto tutti i concorrenti giunti fino al termine del programma targato Mediaset.

La dedica di Manuel a Lulù

Il conduttore del GF Vip 6, Alfonso Signorini ha voluto regalare degli attimi speciali a Lulù Selassié.

La principessa etiope è così salita su una macchina che l'ha condotta diretta dal ragazzo che ama, Manuel Bortuzzo. Il loro sentimento è nato, fra tanti alti e bassi nella casa più spiata d'Italia e quando è sbocciato definitivamente è stato un continuo crescendo. Il nuotatore, da quando ha deciso di abbandonare il loft di Cinecittà, ha aspettato la ragazza che sarebbe stata proclamata, successivamente, quinta classificata del programma e ha voluto dedicarle una canzone che, per l'occasione, ha suonato al pianoforte per lei. Già durante il tragitto percorso dalla principessa in macchina si cominciava ad udire il pezzo che da lì a poco il nuotatore avrebbe dedicato. La 23enne immaginava e, naturalmente, sperava, che ad aspettarla ci fosse proprio Bortuzzo ma quando è giunta a destinazione è rimasta estasiata da ciò che ha visto.

Manuel vuole vivere insieme a Lucrezia

Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié sono stati dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 6. Il loro amore è stato uno dei temi più trattati all'interno della casa più spiata d'Italia. Proprio per evidenziare il sentimento provato dal nuotatore nei riguardi della principessa, nella serata conclusiva del reality show, l'ha attesa dietro ad un pianoforte pronto a dedicarle una canzone molto romantica che hanno cantato in più circostanze nel loft di Cinecittà, ossia, il singolo di Ultimo dal titolo 'La vita la prendo com'è'.

Il triestino si è preparato il brano e l'ha suonato al piano con la 23enne che non è riuscita a trattenere le lacrime che sono uscite dai suoi occhi per l'emozione. Al termine della sorpresa i due innamorati si sono stretti in un tenero e caloroso abbraccio e si sono baciati appassionatamente. Il conduttore del programma, Alfonso Signorini ha voluto sottolineare che Manuel ha già dei progetti per la coppia.

Il nuotatore ha affermato che hanno già casa pronta per vivere insieme aggiungendo i propri desideri: "Stare insieme per sempre, avere una famiglia". Ora che il reality show è giunto alla conclusione, il triestino e la principessa potranno vivere il proprio sentimento lontano dalle telecamere e realizzare i loro programmi.