A distanza di una decina di giorni dalla finalissima del GF Vip, Lulù torna a parlare della sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia e non si fa problemi a decretare la classifica dei più falsi di questa sesta edizione.

La principessina, che assieme alle sorelle ha vissuto questa esperienza all'interno della casa di Cinecittà, ha svelato anche i nomi di chi non vorrà più vedere fuori dal programma e con i quali intende mettere una pietra sopra in maniera definitiva. E, nel mirino della principessina Lulù, sono finiti sia Katia Ricciarelli che Davide Silvestri.

Terminato il GF Vip, Lulù svela chi non rivedrà più e chi è falso

Nel dettaglio, l'avventura del Grande Fratello Vip si è conclusa ormai da diversi giorni, e per i concorrenti protagonisti di questa sesta fortunata edizione, è tempo di bilanci. È quello che ha fatto la principessina Lulù che, in una recente intervista non si è fatta problemi a svelare i nomi dei concorrenti che, secondo lei, meritano la palma d'oro come i più falsi di questa edizione e ha svelato anche i nomi di chi non vuole più vedere fuori.

"Chi non rivedremo più? Ovviamente Davide Silvestri poi anche Katia Ricciarelli, loro per adesso", ha sentenziato Lulù che ha parlato anche per conto delle sue sorelle Jessica e Clarissa, d'accordo con lei nei nomi di chi non rivedranno più fuori dal GF Vip.

Nuova stoccata di Lulù contro Katia Ricciarelli dopo il GF Vip

A proposito di Katia Ricciarelli, la principessina ha ribadito che lei e le sue sorelle le hanno sempre portato rispetto, ma poi c'è stato un momento in cui la situazione è degenerata e non hanno più potuto sopportare le sue parole. "Ha detto cose brutte e razziste", ha ammesso Lulù sottolineando che in un primo momento ha cercato comunque di andare oltre e di perdonarla, alla luce del fatto di essere affezionata a lei.

E poi ancora, le principessine hanno stilato la classifica delle persone più false di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i più falsi del GF Vip 6 secondo Lulù Selassié

"Falsa è Katia Ricciarelli, falsissimo Davide e stra-falsa Maria Monsè", ha ribadito la principessina Lulù che non ha affatto dubbi su questa classifica sui più falsi del reality show Mediaset.

Ci saranno repliche, nel corso dei prossimi giorni, da parte della cantante lirica o magari da Davide Silvestri e Maria Monsè?

In attesa di scoprirlo, i fan del GF Vip restano anche curiosi di scoprire cosa succederà tra la principessina Jessica e Barù, adesso che si sono spenti i riflettori del reality show. Trionferà l'amore tra i due oppure si perderanno di vista? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.